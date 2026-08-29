Kết nối trái tim yêu thương

Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cha mẹ, nhưng cũng có những em nhỏ phải sớm đối diện với những khoảng trống không gì bù đắp được khi mất đi người thân yêu nhất. Với các con, mỗi bàn tay nâng đỡ giữa lúc “chơi vơi” trong cuộc sống đều là nguồn động viên quý giá để tiếp tục vươn lên.

Bữa cơm ấm áp của những trẻ mồ côi được Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu và hỗ trợ.

Em Lưu Thị Hương, học sinh lớp 7, ở thôn Bái Trại, xã Yên Định là một trong những hoàn cảnh như thế. Mồ côi bố từ nhỏ, cuộc sống của Hương cùng mẹ và các anh chị em luôn chật vật bởi gánh nặng đều dồn lên đôi vai người mẹ. Ngoài giờ học, Hương tranh thủ phụ giúp việc nhà, theo mẹ ra đồng thu hoạch mùa vụ. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó ấy, cán bộ, hội viên phụ nữ trong thôn không khỏi chạnh lòng. Chi hội Phụ nữ thôn Bái Trại đã phát động hội viên thu gom phế liệu gây quỹ hằng tháng để nhận đỡ đầu Hương cùng 3 trẻ mồ côi khác trong thôn. Việc làm này là động lực quan trọng giúp các con vơi bớt mặc cảm, thêm niềm tin vào cuộc sống.

Còn câu chuyện về em Trịnh Ngọc Hoài Thu (thôn 8, xã Thọ Lập) khiến bất cứ ai cũng phải xót xa xen lẫn cảm phục. Mất mẹ trong đại dịch COVID-19, Thu được người thân đón từ miền Nam về sống cùng bà ngoại ngoài 90 tuổi. Gia cảnh éo le khiến ước mơ đến trường của em dang dở, thế nhưng, được sự kết nối của Hội LHPN huyện Thọ Xuân cũ, Thu đã được chị Nguyễn Thị Hồng, chủ doanh nghiệp nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến nay với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng và tặng nhiều đồ dùng thiết yếu sinh hoạt, học tập. Những hỗ trợ thiết thực ấy không chỉ giúp em có thêm điều kiện học tập mà còn động viên lớn về tinh thần để em vượt qua mặc cảm và nỗ lực vươn lên. Nhờ đó, năm học 2025-2026, Thu đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.

Hoài Thu xúc động, chia sẻ: “Con luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương của mẹ Hồng và các cô trong tổ chức Hội LHPN đã kết nối cho con được gặp mẹ. Con luôn biết ơn và trân trọng tình cảm các mẹ dành cho con”.

Thời gian qua, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi” không chỉ hỗ trợ vật chất, những người mẹ đỡ đầu còn trao cho các con niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên. Điều đáng quý là phía sau mỗi câu chuyện đều có sự chung tay của hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm. Họ lặng lẽ góp công, góp của, dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng những trẻ mồ côi kém may mắn bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Hội LHPN xã Thọ Long trao kinh phí đỡ đầu cho trẻ mồ côi khó khăn.

Mỗi sự sẻ chia của hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm với trẻ mồ côi là một nhịp cầu nối những trái tim yêu thương. Từ những việc làm bình dị ấy, Chương trình “Mẹ đỡ đầu – chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động được Hội LHPN tỉnh triển khai đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Sau 5 năm thực hiện, toàn tỉnh có hơn 1.700 trẻ mồ côi được các cấp hội kết nối với nhà hảo tâm nhận đỡ đầu theo giai đoạn, hoặc đến năm 18 tuổi. Nhiều “Mẹ đỡ đầu” còn tiếp tục đồng hành cùng các con học cao đẳng, đại học. Đã có một số trường hợp được tổ chức hội và mẹ đỡ đầu kết nối, giới thiệu việc làm.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: “Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em mồ côi mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Nhiều em đã đạt thành tích cao trong học tập, giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục kết nối thêm nhiều “Mẹ đỡ đầu”, để ngày càng có nhiều trẻ em được yêu thương, chở che và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới - giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và luôn sẵn sàng lan tỏa yêu thương đến những người yếu thế”.

Bài và ảnh: Lê Hà