Trao mái ấm, trao thêm niềm tin

“Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã trao cho tôi món quà rất quý giá. Từ nay, tôi không còn phải lo cảnh chạy ngập mỗi khi mưa gió, đêm được ngủ ngon giấc. Như vậy là vui lắm rồi...”. Lời chia sẻ mộc mạc của bà Lê Thị Nghĩa, 74 tuổi, thôn Đại Phú, xã Hoằng Sơn chứa đựng niềm hạnh phúc khi được chuyển vào ở trong căn nhà mới. Bà Nghĩa từng sống một mình trong căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp. Mỗi mùa mưa khi nước dâng, bà phải kê cao đồ đạc, có khi phải chạy sang nhà người thân trú tạm. Có những đêm, bà Nghĩa nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, xung quanh là nước ngập. Sống một mình, không chồng, không con và nếm trải biết bao nhọc nhằn, những ngày tháng ấy với bà dường như càng lạnh lẽo hơn.

Lãnh đạo xã Hoằng Sơn trao tiền hỗ trợ xây nhà mới cho hộ bà Trịnh Thị Lựu, thôn Đại Phú.

Giờ đây, trên nền đất cũ, một căn nhà khang trang đã được dựng lên. Nền nhà được tôn cao so với nền đất cũ gần 1m, bốn tường vững chãi, mái tôn lợp chắc chắn. Không phải công trình lớn nhưng đủ để bà Nghĩa gọi đó là “nhà” - nơi bà có thể an tâm sống những năm tháng tuổi già. Căn nhà ấy được xây với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng kinh phí được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa do Ủy ban MTTQ xã Hoằng Sơn vận động. Phần còn lại là sự góp sức, góp công của bà con, họ hàng, lối xóm.

Không riêng bà Nghĩa, niềm vui ấy đang lan tỏa trong nhiều ngôi nhà mới ở Hoằng Sơn. Bà Trịnh Thị Lựu, cùng thôn Đại Phú, cũng vừa chuyển vào căn nhà kiên cố sau nhiều năm sống trong cảnh chật vật. “Có nhà rồi, mình không còn lo mưa bão nữa. Được chính quyền, bà con giúp đỡ thế này, tôi thấy ấm lòng lắm”, bà Lựu chia sẻ.

Ở thôn Hà Bình, chị Nguyễn Thị Hiền cũng đang tất bật với căn nhà mới đang xây dựng dở dang. Một mình nuôi 2 con nhỏ, có thời điểm, 3 mẹ con phải đi thuê trọ hết chỗ này đến chỗ khác. Khi nhận được thông tin hỗ trợ xây nhà, chị mạnh dạn vay mượn thêm, quyết tâm dựng lên một mái ấm của riêng mình. Bởi với chị, chỉ cần có chỗ ở ổn định, chị sẽ tiếp tục kiên trì, cố gắng làm ăn, nuôi nấng các con nên người... Những câu chuyện ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể chỉ là vài căn nhà nhỏ được xây lên. Nhưng với những người trong cuộc, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Xã Hoằng Sơn được sáp nhập từ 4 xã: Hoằng Trinh, Hoằng Xuyên, Hoằng Cát và Hoằng Sơn. Đây vốn được xem là vùng “rốn nước” của huyện Hoằng Hóa cũ. Địa hình trũng thấp khiến người dân quen với cảnh “sống chung với nước”. Mỗi mùa mưa lũ đi qua, những căn nhà yếu ớt lại “oằn” mình chống chọi. Năm 2025, ba trận bão lớn liên tiếp đã để lại hậu quả nặng nề. Một số ngôi nhà bị đổ sập, nhiều căn khác bị hư hỏng. Trước thực tế đó, cuối năm 2025, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, lập danh sách các hộ còn khó khăn về nhà ở để tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Sơn Đinh Công Bình, qua rà soát, trên địa bàn xã hiện còn 38 hộ khó khăn về nhà ở, trong đó chủ yếu là các hộ bị ảnh hưởng do mưa bão, nhiều hộ là đối tượng bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh neo đơn. Bởi vậy, để thực hiện mục tiêu hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng nhà ở, xã Hoằng Sơn tiếp tục kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn đóng góp, ủng hộ ngày công, vật liệu... Mức hỗ trợ đặt ra là 80 triệu đồng đối với hộ xây mới và không quá 40 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà.

“Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hoằng Sơn đã kêu gọi đóng góp, xã hội hóa được số tiền hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ 13 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng dân cư đối với những hộ dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Địa phương tiếp tục kêu gọi, vận động, ủng hộ quỹ xóa nhà tạm, phấn đấu đến năm 2028, sẽ hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã” - ông Đinh Công Bình, cho biết thêm.

Những mái ấm được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn mở ra một điểm tựa bền vững cho những phận đời yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đó còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia trong cộng đồng, góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Bài và ảnh: Việt Hương