Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã, phường mới

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trước những khó khăn, thách thức và cũng là những cơ hội mới, BHXH tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy, chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động thích ứng, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp.

BHXH tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức Gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT học sinh, sinh viên.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN nói chung và công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nói riêng. Căn cứ dự toán được giao của BHXH Việt Nam, Phòng Quản lý thu đã phối hợp tham mưu cho lãnh đạo ngành giao dự toán thu, chi và chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH cơ sở. Phòng Quản lý thu cũng chủ động tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện về công tác thu, phát triển người tham gia và thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; tham mưu xây dựng và điều chỉnh kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo nội dung kịch bản để tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới nhân viên thu, cộng tác viên thu BHXH, BHYT để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và BHYT hộ gia đình... Các BHXH cơ sở đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoạt động được duy trì thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, đã bố trí viên chức ngành BHXH thường trực tại các trung tâm hành chính công cấp xã để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 19 tổ chức dịch vụ ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với cơ quan BHXH (trong đó BHXH tỉnh ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với 2 tổ chức dịch vụ thu là: Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa; BHXH cơ sở ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với 17 tổ chức dịch vụ thu) để thực hiện công tác thu BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh với 1.109 điểm thu và 2.241 nhân viên thu, qua đó đóng góp tích cực trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Ngành BHXH cũng tham mưu, đề xuất đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; rà soát việc thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN...

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, 8 tháng năm 2025 ước kết quả thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH bắt buộc là 459.110 người, đạt 98,07% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 42.565 người (10,22%) so với cùng kỳ năm 2024. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 105.095 người, đạt 74,86% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 20.014 người (23,52%) so với cùng kỳ năm 2024. Số người tham gia BHTN là 439.717 người, đạt 99,53% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 47.979 người (12,25%) so với cùng kỳ năm 2024. Số người tham gia BHYT là 3.323.619 người, đạt 94,49% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 28.269 người (0,86%) so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 9.648.443 triệu đồng, đạt 67,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác quản lý cấp sổ BHXH cho người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 98,2% so với số lao động đang tham gia BHXH, trong đó số lượng sổ BHXH cấp mới là 35.389 sổ, cấp lại là 18.907 sổ; cộng nối thời gian công tác 117 trường hợp; xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN cho 73.307 người tham gia. Cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng tại thời điểm 31/8/2025 là 3.259.355 thẻ.

Ông Đặng Sỹ Mười, Giám đốc BHXH cơ sở Nông Cống, cho biết: Từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, BHXH cơ sở đã phối hợp UBND các xã và các phòng, ban liên quan rà soát, lập danh sách đóng BHXH, BHYT cho người tham gia theo nghị quyết của HĐND. Đồng thời, bảo đảm cấp đầy đủ thẻ BHYT cho các nhóm được ngân sách hỗ trợ như người có công, cựu chiến binh, trẻ em...; kịp thời xử lý hồ sơ cho nhiều nhóm đối tượng. Trong đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các xã đã được báo tăng; các nhóm tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ cũng được rà soát, bổ sung đầy đủ...

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, như: Về hạ tầng kỹ thuật, một số phần mềm nghiệp vụ đôi khi vẫn gặp trục trặc, dẫn tới một số khâu phải xử lý thủ công, kéo dài thời gian và dễ phát sinh sai sót; vẫn còn không ít người hưởng lương hưu qua ATM chưa bổ sung, cập nhật dữ liệu, khiến công tác chi trả và quản lý gặp khó khăn nhất định...

Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tạo sự lan tỏa sâu rộng, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân đối với chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với đó là phân công cán bộ thu phối hợp với các đơn vị, UBND xã, phường tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện và đôn đốc lập danh sách, cập nhật vào phần mềm quản lý kịp thời, đảm bảo không bỏ sót đối tượng; đồng thời đôn đốc các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND các xã, phường kịp thời chuyển tiền đóng BHXH, BHYT theo quy định. Triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; phân công, phân nhiệm theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; đồng thời xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hà Phương