Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở vùng khó

Sáng sớm giữa núi rừng Mường Lý, sương mù vẫn còn phủ dày trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đến trụ sở UBND xã. Hơn 20km từ Quốc lộ 15C đi xã Mường Lý với nhiều dốc, khúc cua nối tiếp nhau, nhưng đó là hành trình đã trở thành quen thuộc với những cán bộ từ miền xuôi được điều động lên công tác.

Phòng làm việc mới cũng là nơi kê giường ngủ của anh Nguyễn Công Bằng (bên phải), công chức tư pháp UBND xã Mường Lý.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở các xã miền núi sau kiện toàn đang thiếu hụt nhiều vị trí. Riêng xã Mường Lý, một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, tình trạng thiếu cán bộ trở thành “bài toán” nan giải. Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Sơn, sau khi tổ chức lại bộ máy, xã thiếu nhiều nhân sự ở cả hai khối đảng ủy và chính quyền. Trước thực tiễn trên, UBND tỉnh đã kịp thời điều động bổ sung cho xã 11 cán bộ, trong đó có 5 cán bộ ở khối Đảng, 6 cán bộ ở khối chính quyền. Tuy vậy, đến nay xã vẫn còn trống 8 vị trí, trong đó có những vị trí quan trọng như kế toán, xây dựng, công nghệ thông tin... “Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có thời điểm, một cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, từ chuyên môn đến cả công việc hành chính. Nhiều đồng chí ở miền xuôi lên vừa bắt nhịp công việc mới, vừa phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt, ăn ở địa bàn vùng cao. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng anh em đều quyết tâm bám trụ để hoàn thành nhiệm vụ”, ông Sơn chia sẻ.

Để hỗ trợ đội ngũ cán bộ được điều động, UBND xã Mường Lý đã cải tạo, sửa sang lại một phần trung tâm văn hóa, các phòng làm việc, tận dụng làm nơi ở tạm thời. Những chiếc giường sắt kê san sát nhau trong căn phòng nhỏ trở thành chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ xa nhà. Bữa cơm góp chung cũng từ đó mà thêm ấm áp. Theo ông Sơn, sắp tới xã dự kiến sẽ đầu tư xây dựng khu nhà công vụ lắp ghép gồm 16 phòng để tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác lâu dài.

Trong căn phòng nhỏ tầng hai trụ sở UBND xã, anh Đào Duy Tuyển (SN 1980) đang cặm cụi điều chỉnh lại tập hồ sơ được chuyển giao. Anh nguyên là cán bộ mảng kinh tế xã Hoằng Phú (huyện Hoằng Hóa cũ), nay đảm nhận nhiệm vụ phụ trách địa chính ở xã Mường Lý. “Ngày đầu nhận quyết định lên công tác ở Mường Lý, bản thân tôi cũng như các thành viên trong gia đình rất lo lắng. Đường đi xa, điều kiện sống ở miền núi còn nhiều thiếu thốn. Nhưng khi đặt chân đến nơi, nhìn thấy bà con, nhìn thấy sự cần thiết của công việc, mình lại tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ”, anh Tuyển chia sẻ.

Điều khiến anh Tuyển e ngại nhất chính là sự khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa. Đồng bào Mông chiếm đa số ở Mường Lý, trong giao tiếp hằng ngày nhiều khi chỉ hiểu được khi có người phiên dịch. Thế nhưng với anh, khó khăn ấy không phải rào cản, mà là động lực để gần gũi hơn với đồng bào. Sắp tới, anh quyết tâm học thêm văn hóa, tiếng Mông cơ bản để có thể giao tiếp với người dân. “Bà con thấy cán bộ nhiệt tình, đến tận nơi hướng dẫn, giúp làm giấy tờ, dần dần họ tin tưởng, chia sẻ nhiều hơn. Cái quý nhất ở đây là tình cảm”, anh Tuyển chia sẻ.

Nhiều cán bộ khác cũng có chung tâm trạng khi rời miền xuôi lên miền ngược. Anh Nguyễn Công Bằng, công chức tư pháp xã Mường Lý, nguyên là cán bộ phường Hàm Rồng, chia sẻ: “Lúc mới nhận quyết định, tôi thực sự băn khoăn. Từ thành phố lên đây hơn 200km, rồi từ Quốc lộ 15C vào xã không có xe khách phải đi xe ôm đường núi hơn 20km. Khi mới lên, gia đình, người thân, bản thân cũng lo lắng. Nhưng rồi được sự động viên của lãnh đạo, sự sẻ chia của đồng nghiệp và bà con, tôi quyết tâm gắn bó”.

Những ngày đầu công tác, cán bộ miền xuôi lên chưa quen với nhịp sống, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, họ dần bắt nhịp với công việc. Người lo địa chính, xây dựng, người phụ trách tài chính, người theo dõi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, mỗi thủ tục được hoàn thành kịp thời đều là nỗ lực vượt khó. Ở vùng đất khó, không chỉ thiếu cán bộ mà cơ sở vật chất cũng nhiều hạn chế. Mỗi mùa mưa lũ, đường sá đi lại bị chia cắt, công việc càng chồng chất. Nhưng với các cán bộ nơi đây, đó là thử thách để rèn luyện ý chí. Họ coi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là cách đóng góp thiết thực nhất cho sự phát triển của địa phương.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Sơn nhấn mạnh: “Địa phương rất trân trọng sự nỗ lực của các đồng chí cán bộ được điều động từ miền xuôi lên. Chính tinh thần vượt khó, sự cống hiến của anh em sẽ góp phần quan trọng giúp xã Mường Lý vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án. Nhờ đó, đời sống bà con có chuyển biến rõ rệt”.

Ông Sơn cũng cho rằng, công tác cán bộ chính là “chìa khóa” để tháo gỡ khó khăn ở các xã miền núi. Khi bộ máy được kiện toàn, có thêm nguồn nhân lực trẻ, có chuyên môn, sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. “Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành, chia sẻ của đội ngũ cán bộ được tăng cường, Mường Lý sẽ dần vượt qua khó khăn, từng bước khai thác tiềm năng để phát triển bền vững”, ông Sơn tin tưởng nói.

Trên vùng đất khó, bước chân cán bộ miền xuôi lên miền ngược không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn gieo thêm niềm tin, thắp thêm hy vọng về một tương lai đổi thay cho bản làng. Họ đã vượt lên những lo toan đời thường, chọn bám trụ nơi biên viễn, để góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển quê hương thứ hai.

Bài và ảnh: Đình Giang