Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Thành Linh/TTXVN)

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, liên quan đến nguồn cung xăng dầu, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông từ ngày 28/2 đang tiếp tục leo thang căng thẳng, đến nay đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu cũng như nguồn cung năng lượng khí. Quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt qua cơn sốc dầu mỏ những năm 1970 làm đảo lộn nền kinh tế thế giới khi đó.

Từ đầu tháng 3/2026, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương xây dựng 2 kịch bản điều hành xăng dầu gồm: Kịch bản dưới 4 tuần (trong tháng 3) và kịch bản dài hơn 4 tuần (có thể là kéo dài đến cuối tháng 4). Về phương án điều hành cung cầu và giá xăng dầu, Bộ Công thương bảo đảm thực hiện theo 5 nguyên tắc: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu; Cập nhật tình hình giá thị trường thế giới để điều hành giá xăng dầu phù hợp diễn biến thực tiễn; Đánh giá tác động đến người dân và các ngành bị ảnh hưởng, đánh giá tác động đến các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”; Bảo đảm giá cả ổn định, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi của các nhà báo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trên thực tế, Bộ Công thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 55) liên về điều hành năng lượng. Bộ Công thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục thực hiện bình ổn giá mặt hàng xăng, dầu.

Kết quả, nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 3, sản lượng khai thác đã tăng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4 và tháng 5. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4.

Đặc biệt trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu đạt khoảng 3,2 triệu m 3 cùng với tồn kho trong nước hiện đang ở mức cao khoảng 2,6-2,8 triệu m 3 . Bộ Công thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện đủ bảo đảm cho sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4/2026. Bộ đang nỗ lực điều hành và xây dựng kịch bản cho các tháng tiếp theo.

Về giải pháp, Bộ Công thương đã và đang thực hiện đồng loạt nhiều nhóm giải pháp gồm: Tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất trong nước; Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nguồn nhập khẩu; Phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo như xăng sinh học E5; Nâng cao năng lực dự trữ và quản trị rủi ro gồm cả dự trữ quốc gia và dự trữ thương mại; Tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, dự báo và điều hành thị trường...

Tuyệt đối không để thiếu điện

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: Chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Chính phủ sáng nay đã thể hiện rất rõ quan điểm của Chính phủ, đó là tuyệt đối không được để thiếu điện.

Đây là một mục tiêu vô cùng khó khăn nhưng chúng ta phải cố gắng đạt được. Để chuẩn bị cho cung ứng điện năm 2026, như mọi năm, Bộ Công thương cũng đã phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 tại Quyết định số 3477/QĐ-BCT ngày 28/11/2025. Theo đó, riêng đối với các tháng cao điểm mùa khô, Bộ đã chuẩn bị các phương án dự phòng để điều hành với mức tăng trưởng phụ tải điện lên tới 14,1%. Và theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 này, tăng trưởng điện dự kiến khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025.

Luỹ kế cả năm, tổng sản lượng điện toàn hệ thống quốc gia ước đạt làm tròn khoảng 350 tỷkWh và tăng trưởng khoảng 7,92% so với năm 2025. Đây là theo phương án điều hành đã được phê duyệt tại Quyết định 3477/QĐ-BCT.

Cho đến nay, trong 3 tháng vừa rồi, có thể nói việc cung ứng điện đã được bảo đảm. Tăng trưởng phụ tải thực tế 3 tháng vừa qua đã đạt mức 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong thời gian tới, Bộ Công thương cũng nỗ lực thực hiện một số giải pháp: bám sát, theo dõi, dự báo; bên cạnh đó là kiểm tra để chuẩn bị cho các phương án.

Ngay trong quý I vừa qua, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các đơn vị để rà soát công tác chuẩn bị bảo đảm cung ứng điện. Kết quả kiểm tra cho thấy, các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị có liên quan đã chủ động chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm cung ứng điện; rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, xử lý các khiếm khuyết nếu có và thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy vận hành, ứng dụng công nghệ giám sát thiết bị và vận hành theo tình trạng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, tăng cường kiểm tra cả các điểm xung yếu.

Với sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, sự hướng dẫn của Bộ Công thương, và sự chuẩn bị đầy đủ, Bộ tin tưởng rằng việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được bảo đảm.

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thời gian tới vẫn còn một số hạn chế và khó khăn cần phải khắc phục như: Công tác lập kế hoạch vận hành và điều độ hệ thống điện bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của El Nino khó dự báo chính xác tình hình thủy văn, phụ tải, hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo khá cao; Khó khăn trong cung cấp nhiên liệu cho phát điện; Các hồ thủy điện phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu như phát điện, cấp nước cho hạ du, chống hạn và điều tiết lũ. Các rủi ro nêu trên sẽ tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt công suất trong các thời kỳ cao điểm, đặc biệt trong mùa khô.

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công thương xuyên suốt trong công tác bảo đảm cung ứng điện giai đoạn cao điểm mùa khô, cũng như cả năm 2026 là yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cung cấp điện, cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) chủ động, có dự phòng ứng phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng do nguyên nhân chủ quan. Với quan điểm đó, Bộ đã chủ động ban hành, cũng như tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, trong đó, trước mắt cần tập trung thực hiện các giải pháp chính sau:

Thứ nhất, lập kế hoạch huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là các nguồn thủy điện (kể cả các thủy điện nhỏ) trong các giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện; chỉ đạo các Tổng Công ty, Công ty điện lực tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để xử lý nhanh các bất thường, sự cố, không thực hiện thao tác lưới điện mà phải thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong thời gian nắng nóng (trừ trường hợp sự cố).

Thứ hai, yêu cầu các Tổng công ty Điện lực, đặc biệt là Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc với khách hàng doanh nghiệp để thỏa thuận giảm nhu cầu sử dụng điện vào các giờ cao điểm, đề nghị hỗ trợ từ các nguồn dự phòng tại chỗ của khách hàng. Các Tổng công ty, Công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo lãnh đạo các tỉnh, thành phố về tình hình căng thẳng trong cung ứng điện hiện nay và các giải pháp cần thực hiện.

Thứ ba, sử dụng tiết kiệm điện. Bộ Công thương khuyến cáo các hộ gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp sử dụng điện triệt để áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện (tắt bớt các thiết bị không sử dụng, sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, đặt nhiệt độ điều hòa ở mức trên 26 độ...), đồng thời thay đổi thói quen sử dụng điện, chuyển những nhu cầu sử dụng điện không cấp thiết ra khỏi các khung giờ nhu cầu phụ tải điện của hệ thống điện tăng cao và nguồn điện mặt trời giảm dần hoặc không có (từ 14-17 giờ và 19-23 giờ) hoặc các thời điểm theo khuyến cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Bộ Công thương đề nghị các cơ quan báo đài, phương tiện truyền thông tiếp tục phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước xả từ các hồ thủy điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trên phạm vi cả nước.

Hà Thanh Giang - Báo Nhân Dân

