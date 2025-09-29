Ninh Bình chính thức khánh thành Công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại

Ngày 27/9, tại Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam), tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển các dự án - công trình quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nghi lễ khánh thành và gắn biển các công trình.

Hai dự án, công trình được khánh thành và gắn biển tối 27/9 gồm: Dự án đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam; Công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại. Trước đó, chiều 27/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình xây dựng Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại phường Hà Nam. Công trình Nút giao Phú Thứ và nút giao giữa đường 150m với QL1A, đường sắt Bắc - Nam là các công trình giao thông trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược trong việc kết nối giao thông đồng bộ, liên tục, đảm bảo kết nối cao tốc Bắc - Nam với đường Vành đai 3 - Vùng Thủ đô, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu giao thông của tỉnh và các tỉnh lân cận, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông đối ngoại trong khu vực.

Đặc biệt, công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư là dự án mang tầm chiến lược, nằm trong một khu đô thị hiện đại, đồng bộ tầm cỡ quốc gia, một biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Ninh Bình trong kỷ nguyên mới. Chỉ trong hơn 06 tháng thi công, Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại hoàn thành, mang đến một không gian văn hóa, giải trí quy mô và đẳng cấp cho người dân và du khách. Công trình không chỉ là một hạng mục hạ tầng đơn thuần, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Cùng với hệ thống nhạc nước hiện đại, Công viên nước Sun World Ha Nam, đêm nhạc nghệ thuật, lễ hội pháo hoa đã biến nơi đây thành một “tọa độ” vui chơi giải trí sôi động, một tâm điểm giải trí về đêm của cả khu vực.

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Huy- Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc bày tỏ kỳ vọng: “Cùng hàng loạt công trình hạ tầng quy mô đã và sắp được khởi công tới đây tại Ninh Bình, công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ, tiếp sức cho Ninh Bình tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần kiến tạo diện mạo và tầm vóc mới cho tỉnh nhà trong giai đoạn sau hợp nhất 3 địa phương. Đặc biệt, đây cũng sẽ là động lực lớn giúp vùng đất di sản đạt được các mục tiêu đầy thách thức, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035”.

Được biết, công trình đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với QL1A và Đường sắt Bắc – Nam có tổng mức đầu tư 143,526 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang đã được phê duyệt, mà còn đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại.

Cùng với đó là công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng được thi công và hoàn thiện trong thời gian chỉ hơn 6 tháng (từ tháng 10/2024 đến 30/04/2025). Đây được xem là công trình biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ, phát triển năng động và diện mạo mới mẻ của Hà Nam nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

Công trình Trục đại lộ lễ hội kéo dài 1,5 km, rộng 150m, với điểm nhấn nổi bật là Quảng trường Thời Đại với biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ cao 32m, đường kính 20m. Phần thân trống gây ấn tượng với các họa tiết di sản văn hóa truyền thống trên mặt trống Đọi Tam nguyên bản, vốn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hà Nam (cũ), tái hiện những câu chuyện mang đậm nét văn hóa, cuộc sống và nét đẹp lao động của con người Việt Nam...

Hàng nghìn người dân và du khách tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Lễ Khánh thành và gắn biển các dự án, công trình trọng điểm.

Xung quanh trống Đọi Tam là hệ thống sân khấu nhạc nước hiện đại, dài bậc nhất Việt Nam với chiều dài 1,6km, sở hữu đến 5280 vòi phun và 3174 đèn LED, 664 bơm chìm công suất từ 2,2 – 110kw, được lập trình để tạo thành bản “hòa tấu” nghệ thuật đặc sắc, kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, nước và ánh sáng.

Ngay từ khi hoàn thành sơ bộ từ cuối năm 2024, Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại đã trở thành tâm điểm vui chơi giải trí đẳng cấp và sôi động suốt mùa hè của Hà Nam (Ninh Bình), nơi tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, chợ đêm Vui Fest, hoạt náo và đặc biệt là chuỗi show pháo hoa, nhạc nước mãn nhãn vào mỗi cuối tuần, thổi bừng sức sống về đêm cho khu vực này.

Đặc biệt, Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại cũng được xem là điểm khởi đầu ấn tượng cho hành trình khám phá công viên lễ hội - một trong 5 công viên lớn thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City (phường Hà Nam). Sau hành trình khám phá văn hóa đặc sắc tại đại lộ lễ hội và Quảng trường Thời Đại, người dân và du khách có thể thư giãn với không gian ngập sắc xanh của các vườn nội khu: Đại Hoàng, Kim Bảng, Điền Viên, khám phá các công trình biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất như cầu Long Kiều, cầu Kim Lọng, Kim Tiền, đường dạo Cổng Chuông hay nghỉ ngơi tại chuỗi nhà hàng Thương Quán, Café Ngư Vó được thiết kế ấn tượng theo phong cách làng quê với hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình hay mô phỏng những điểm đến nổi tiếng của địa phương.

Ngoài nghi thức khánh thành và gắn biển trang trọng, buổi lễ còn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật quy mô và đặc sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng của showbiz Việt: Issac, Hà Lê, Giang Hồng Ngọc, Hà Myo, Lan Hương, Lê Anh Dũng, Phạm Anh Duy ...

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật.

Thông qua hai chương: “Miền đất thiêng” và “Việt Nam rạng ngời”, chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất Ninh Bình, Hà Nam, ca ngợi vẻ đẹp đất nước hình chữ S qua các tiết mục như: “Huyền thoại Tràng An“,”Ninh Bình ngày về", “Tam Chúc- miền đất thiêng”, “Rừng vàng biển bạc”, “Hà Nam gọi mặt trời”.... Chương trình cũng truyền tải những cảm xúc tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và niềm tin về một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam với những ca khúc, tiết mục hấp dẫn. Buổi lễ kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong khán giả và khách mời về một tương lai tương sáng, thịnh vượng cho Ninh Bình mới.

Toàn cảnh Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại lung linh về đêm.

Là món quà ý nghĩa và kịp thời chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, hai dự án, công trình trọng điểm này cũng sẽ là “đòn bẩy” mạnh mẽ để góp phần đưa Ninh Bình bứt phá trong giai đoạn hậu hợp nhất 3 địa phương (Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định), hoàn thành các mục tiêu đầy thách thức, góp phần đưa tỉnh nhà sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Lương