Những trang trại chăn nuôi thời công nghệ

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều chủ trang trại hiện nay có thể theo dõi, điều khiển hệ thống cho ăn, cấp nước, làm mát và giám sát môi trường chuồng nuôi từ xa. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp giảm sức lao động, hạn chế dịch bệnh mà còn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Nguyễn Xuân Minh, phường Quảng Phú.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, việc ứng dụng công nghệ số đang từng bước làm thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống. Như mô hình chăn nuôi gà công nghiệp của anh Đỗ Xuân Dương, thôn Mậu Xuân, xã Nga Thắng đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Đi vào hoạt động từ năm 2012, trang trại được xây dựng trên diện tích 2ha với 2 dãy chuồng trại, mỗi chuồng rộng 1.600m2, đảm bảo tiêu chuẩn chăn nuôi tập trung, hiện đại. Hiện nay, trang trại duy trì tổng đàn trên 40.000 con. Toàn bộ các khâu cho ăn, cấp nước, điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ chuồng nuôi đều được tự động hóa, giúp vật nuôi sinh trưởng ổn định và giảm đáng kể chi phí nhân công. Cùng với đó, quy trình vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chăn nuôi an toàn sinh học. Nhờ hoạt động hiệu quả, mỗi năm trang trại mang lại doanh thu từ 15 đến 16 tỷ đồng. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn cho thấy việc mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ đang mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi.

Để ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi gà đẻ trứng, đầu năm 2023, gia đình ông Nguyễn Xuân Minh, phố Thành Yên, phường Quảng Phú đã thiết kế chuồng nuôi theo quy trình khép kín với diện tích 500m2, quy mô nuôi 10.000 con. Đồng thời, ông đầu tư trên 1,5 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống tự động hóa gồm làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi, cung cấp nước, thức ăn, thu gom trứng và xử lý chất thải tự động. Nhờ đó, toàn bộ quy trình chăm sóc đàn gà được vận hành ổn định, chính xác, bảo đảm vật nuôi luôn được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống theo từng giai đoạn phát triển, đồng thời giảm đáng kể lượng thức ăn tiêu hao, điện năng và thời gian lao động.

Hiệu quả rõ nhất là chi phí sản xuất giảm mạnh. Với việc giảm thiểu tối đa nhân công, mỗi năm gia đình ông Minh giảm được trên 200 triệu đồng. Việc hạn chế người ra, vào khu vực chăn nuôi cũng giúp giảm nguy cơ xâm nhập mầm bệnh, nâng cao an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Theo tính toán của ông Minh, trước đây để nuôi 10.000 con gà cần từ 1.200 đến 1.500m2 chuồng trại. Khi áp dụng hệ thống chăn nuôi tự động, diện tích chuồng chỉ còn khoảng 500m2, giảm gần 60%; đồng thời giảm khoảng một phần ba lao động và nhiều khoản chi phí vận hành khác.

Không chỉ ở Nga Thắng hay Quảng Phú, việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi đang từng bước được nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh đã hình thành 52 khu, cụm trang trại chăn nuôi tập trung; thu hút 72 tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi công nghệ cao. Nhiều HTX và chủ trang trại đã đầu tư hệ thống chuồng kín, thiết bị cho ăn, cấp nước tự động, giám sát môi trường chăn nuôi, làm mát chuồng nuôi, quản lý sản xuất bằng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao có thể mang lại lợi nhuận từ 700 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Phạm Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cho biết: Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển chăn nuôi. Bởi vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần phải thực hiện chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu số, khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qua đó có thể áp dụng để tăng đàn, tái đàn phù hợp với nhu cầu cung ứng của thị trường, tránh các rủi ro xảy ra.

Từ thực tiễn cho thấy, dù chưa được áp dụng trên diện rộng, nhưng chuyển đổi số và công nghệ tự động hóa đã mang lại những thay đổi rõ nét trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh. Từ việc điều khiển hệ thống cho ăn, cấp nước bằng điện thoại thông minh đến quản lý đàn vật nuôi bằng dữ liệu số, công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống. Đây không chỉ là giải pháp giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí, kiểm soát dịch bệnh mà còn tạo nền tảng để ngành chăn nuôi Thanh Hóa phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Bài và ảnh: Lan Hương