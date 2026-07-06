Những trận “chung kết” vòng bảng chờ xác định các đội vào tứ kết U10

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi với nhiều trận cầu hấp dẫn và những “cơn mưa bàn thắng”, vòng loại lứa tuổi U10 Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 sẽ khép lại vào chiều nay (6/7) bằng 8 trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết.

Cục diện các bảng đấu trước khi lượt trận cuối vòng bảng diễn ra.

Ở bảng A, CLB Huy Star - LQP đã không còn cơ hội sau hai thất bại liên tiếp. Cuộc cạnh tranh ngôi đầu vì thế chỉ còn là màn so tài giữa TT Anh Năng và Sầm Sơn. Hai đội cùng có 3 điểm sau trận ra quân nên đội giành chiến thắng sẽ giành vị trí nhất bảng. Nếu hòa, Sầm Sơn là đội sẽ đi tiếp khi có hiệu số tốt hơn (+6 so với +1).

Thầy trò U10 Family Tâm Long Tây Đô gây bất ngờ với chiến thắng 3-1 trước Hà Trung ở lượt trận thứ 2.

Tình thế tương tự cũng diễn ra tại bảng B, nơi Thạch Thành và Family Tâm Long Tây Đô cùng có 3 điểm, còn Hà Trung đã hoàn thành các trận đấu và chính thức dừng bước.

Trận đối đầu trực tiếp giữa Thạch Thành và Family Tâm Long Tây Đô sẽ quyết định ngôi đầu bảng. Nếu bất phân thắng bại, Family Tâm Long Tây Đô sẽ xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.

Chủ nhà U10 Hạc Thành (áo đỏ) sẽ có trận đấu then chốt với đối thủ cân tài cân sức U10 Hoằng Hoá.

Ở bảng C, hai đội bóng giàu truyền thống là Hạc Thành và Hoằng Hóa sẽ tạo nên một trong những trận cầu đáng chờ đợi nhất vòng đấu. Cả hai đều thắng Nghi Sơn ở lượt mở màn, vì vậy đội thắng ở cặp đấu chiều nay sẽ giành ngôi nhất bảng. Trong trường hợp hòa, Hạc Thành sẽ đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng - bại nhỉnh hơn.

Trong khi đó, Ngọc Lặc và Nông Cống sẽ trực tiếp cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng D. Nông Cống đang nắm lợi thế về hiệu số (+5 so với +3), do đó một kết quả hòa là đủ để đội bóng này bảo vệ ngôi nhất bảng.

Vào lúc 17 giờ chiều nay, ở bảng đấu có 4 đội cuộc đua giành vé đi tiếp còn hấp dẫn hơn.

Tại bảng E, Bách Khoa Thường Xuân tạm dẫn đầu với 4 điểm và chỉ cần hòa Thiệu Hóa để giữ chắc trong tay tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Thiệu Hóa buộc phải hướng tới chiến thắng nếu muốn chắc chắn góp mặt ở tứ kết.

Ở trận đấu cùng giờ, BVĐK Trí Đức Thành 1 cũng có cơ hội lớn khi chỉ phải gặp Nam Sầm Sơn, đội mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, chỉ khi giành chiến thắng thầy trò HLV Vũ Văn Chung mới nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé vào tứ kết.

Đây được dự báo là bảng đấu kịch tính nhất bởi thứ hạng chung cuộc có thể chỉ được định đoạt sau tiếng còi mãn cuộc ở cả hai sân.

Riêng tại bảng F, hai tấm vé đi tiếp đã sớm thuộc về BVĐK Trí Đức Thành 2 và FC Định Hòa khi cùng giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, Biện Thượng và Phú An Phát - Đông Vệ 2 sẽ có trận đấu khép lại hành trình tại mùa giải năm nay. Dù chưa thể giành quyền đi tiếp, hai đội bóng “tân binh” đều để lại nhiều thiện cảm với lối chơi nhiệt huyết, cống hiến và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

Lịch thi đấu lượt trận cuối vòng bảng lứa tuổi U10.

Với hàng loạt cuộc đối đầu trực tiếp giữa những ứng cử viên hàng đầu, chiều 6/7 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, qua đó xác định 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở vòng tứ kết lứa tuổi U10.

Hoàng Sơn