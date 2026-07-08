Những người thầm lặng góp phần làm nên sức nóng của giải

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những pha đi bóng khéo léo, các bàn thắng đẹp mắt và những tràng vỗ tay không ngớt từ khán đài đã tạo nên sức hút đặc biệt của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn. Phía sau những khoảnh khắc bùng nổ ấy là sự cống hiến của cả một đội ngũ thầm lặng - những người góp phần đưa từng nhịp đập của giải đấu đến gần hơn với khán giả.

Trước mỗi trận cầu, đội ngũ kỹ thuật của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa luôn có mặt từ sớm để kiểm tra hệ thống thiết bị.

Từ máy quay, hệ thống âm thanh, đường truyền đến xe truyền hình lưu động, mọi công đoạn đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tín hiệu phát sóng ổn định trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Phía sau những màn hình điều khiển là không khí làm việc đầy căng thẳng và tập trung.

Để có một buổi phát sóng trực tiếp hoàn chỉnh là sự phối hợp nhịp nhàng giữa rất nhiều vị trí: đạo diễn hình, kỹ thuật viên, quay phim, phóng viên, biên tập viên, bình luận viên...

Mỗi người trong ekip đảm nhận một phần việc, nhưng đều hướng tới mục tiêu là mang đến cho khán giả những trận cầu chất lượng nhất.

Họ theo dõi sát từng tín hiệu hình ảnh, âm thanh, liên tục chuyển góc máy, kiểm soát chất lượng phát sóng và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Nếu phòng điều khiển là “bộ não” của buổi ghi hình trực tiếp thì đội ngũ quay phim chính là những “đôi mắt” của giải đấu.

Không đơn thuần ghi lại diễn biến trận đấu, các quay phim còn liên tục tìm kiếm những khuôn hình giàu cảm xúc để truyền tải trọn vẹn không khí của các trận đấu đến khán giả.

Áp lực của đội ngũ quay phim không chỉ nằm ở việc bắt trọn từng pha bóng. Mỗi cú lia máy, mỗi lần chuyển góc đều phải chính xác và đúng thời điểm để khán giả theo dõi trận đấu một cách trọn vẹn nhất.

Trong quá trình tác nghiệp, đội ngũ quay phim còn thường xuyên kiểm tra tín hiệu hình ảnh, phối hợp chặt chẽ với phòng kỹ thuật để bảo đảm chất lượng livestream luôn ổn định.

Song hành cùng đội ngũ kỹ thuật là các phóng viên luôn có mặt trên sân. Không chỉ phản ánh tỷ số hay kết quả thi đấu, mỗi bài viết còn kể những câu chuyện đẹp về tinh thần thể thao, sự đoàn kết, ý chí vượt khó của các cầu thủ nhí cũng như sự đồng hành của gia đình, nhà trường và ban tổ chức.

Những pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt, các tình huống tranh chấp quyết liệt hay những bàn thắng được các bình luận viên phân tích, bình luận kịp thời giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt với khán giả theo dõi qua màn hình.

Thành công của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn không chỉ được đo bằng số lượng bàn thắng, những trận đấu kịch tính hay sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, mà còn bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của những người làm báo. Qua đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá mong muốn kết nối hàng nghìn khán giả với từng đường bóng, từng cảm xúc trên sân cỏ, góp phần làm nên thành công và sức lan tỏa của mùa giải năm nay.

Hoàng Đông - Phương Đỗ