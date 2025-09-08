Những điển hình phụ nữ khởi nghiệp

Bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng khởi nghiệp, làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc, những phụ nữ bình dị, tài năng đã bắt “đất cằn nở hoa” làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động. Các chị là những người phụ nữ đảm đang giàu nghị lực. Những việc các chị làm đều gắn bó hằng ngày với cây, con, đồng đất quê hương... rất đỗi bình dị.

Chị Lê Thị Đang, xã Xuân Tín ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh bán hàng online sản phẩm tiểu cảnh phong thủy.

Từ nhỏ, chị Hà Thị Xem, ở bản Vặn, xã Yên Thắng đã quen với hương vị cay thơm đặc trưng của muối chẩm chéo mắc khẻn- gia vị “gây nghiện” của người Mường, người Thái. Chị Xem đã nhen nhóm ước mơ đưa gia vị muối mắc khẻn đặc trưng của dân tộc ra thị trường. Nghĩ là làm, chị thử pha trộn, rang giã, đóng lọ từng mẻ muối đầu tiên rồi mời bạn bè, người quen mua ủng hộ. Nguyên liệu bản địa như vỏ cây dổi, hạt dổi, lá chanh, ớt khô... đã tạo nên sản phẩm độc đáo “Muối mắc khẻn Mường Đeng”. Quá trình khởi nghiệp, chị Xem gặp không ít khó khăn trong tìm kiếm thị trường, vốn đầu tư, kiến thức kinh doanh bán hàng... đó là những trở ngại khiến chị nhiều đêm trăn trở. Bởi vùng quê chị còn nhiều khó khăn, việc khởi nghiệp với một sản phẩm nhỏ bé bản địa là rất khó. Nhà nào cũng có nguyên liệu này để sử dụng nên tiêu thụ nội địa là không thể mà phải vươn ra thị trường bên ngoài, phải xây dựng thương hiệu, có chiến lược kinh doanh, phương thức bán hàng rõ ràng... thì mới biến đặc sản bản địa thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Với quyết tâm khởi nghiệp và được tổ chức hội LHPN giới thiệu, giúp đỡ, chị Xem đã tham gia các buổi giao lưu ẩm thực vùng cao, các sự kiện trưng bày giới thiệu sản phẩm của phụ nữ sản xuất... Chị đã giới thiệu đặc sản địa phương “Muối mắc khẻn Mường Đeng”, chú trọng làm bao bì, nhãn mác, đăng ký kinh doanh, học hỏi kỹ năng bán hàng, marketing online... Từ một sản phẩm thủ công nhỏ lẻ, muối Mường Đeng dần được thị trường tin dùng không chỉ bởi người miền núi, mà cả người miền xuôi, kiều bào xa xứ. Hiện nay chị Xem đang sản xuất thêm một số sản phẩm khác như: thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, đũa tre vót thủ công và sơ chế phơi khô các loại măng được thu hái từ rừng, tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ. Doanh thu năm 2024 của gia đình chị đạt hơn 600 triệu đồng.

Vừa qua, chị Lê Thị Đang, hội viên phụ nữ xã Xuân Tín đã vinh dự được Hội LHPN tỉnh trao giải xuất sắc tiêu biểu với ý tưởng “Thác nước Song Thư - kiến tạo không gian xanh” tại cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Đây là một trong các ý tưởng được chọn cử dự thi cấp khu vực trong thời gian tới khiến chị Đang phấn khởi, tự tin hơn với những nỗ lực cố gắng của mình trong suốt nhiều năm qua.

Xuất thân từ gia đình công giáo nghèo, mặc dù có thành tích học tập xuất sắc cấp trường và có giải cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng Đang phải từ bỏ ước mơ học đại học. Năm 2014, Đang lập gia đình và cùng chồng làm nhiều nghề để kiếm sống. Tuy khó khăn, vất vả nhưng chị luôn khát khao khởi nghiệp, không cho phép mình bỏ cuộc ước mơ làm kinh doanh. Không có điều kiện học đại học như các bạn cùng trang lứa, chị Đang chọn cách tự học. Học từ những người đi trước, từ thực tế, sách báo và mạng internet... từng bước chắt chiu kiến thức để chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp ở tuổi 30 với nghề làm khuôn đúc xây dựng (tường rào); chế tác sản phẩm phong thủy, tiểu cảnh trang trí. Đang đã nắm bắt và ứng ụng công nghệ số, sử dụng facebook, zalo, tiktok, youtube để truyền thông, tiếp cận khách hàng. Đến nay, tổng thu nhập hàng năm của gia đình chị đạt 600 - 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động và 5 - 6 lao động thời vụ.

Bám sát các chương trình của cấp ủy, chính quyền về triển khai thực hiện các chương trình, nhằm giúp phụ nữ phát triển kinh tế, hàng năm, mỗi cơ sở hội đã giúp ít nhất 2 hội viên về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chị Xem và chị Đang là hai trong số rất nhiều hội viên, phụ nữ được hỗ trợ để khởi nghiệp. Với bản lĩnh, quyết tâm cao, các chị đã minh chứng sự đột phá trong tư duy và hành động của phụ nữ ở các vùng miền với nhiều khó khăn khác nhau, vượt qua rào cản, định kiến xã hội và bứt phá, vươn lên làm chủ cuộc sống, biến ước mơ của mình thành hiện thực. Qua đó, khẳng định được tài năng, vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ các hoạt động hỗ trợ sản xuất, khởi nghiệp đã xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ vươn lên thoát nghèo bằng chính thành quả lao động của bản thân, gia đình và sự giúp đỡ của hội, trở thành những chủ trang trại, gia trại, chủ cánh đồng mẫu lớn, giám đốc doanh nghiệp, HTX. Nhiều chị khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ những đồng vốn ít ỏi của tổ chức hội hoặc vốn vay ngân hàng, bạn bè, người thân đã đầu tư vào các loại hình chăn nuôi, trồng trọt, thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, phát triển kinh doanh với quy mô lớn, giải quyết việc làm cho hàng chục, hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Điều đáng quý ở các chị là luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những chị em khó hơn mình thông qua việc giúp vốn, tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Trong 5 năm (2020-2025), đã có hơn 72.700 lượt hộ nghèo được hội giúp bằng nhiều hình thức, tổng trị giá gần 40 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 81 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ hơn 15.000 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh (trong đó có 988 doanh nghiệp do nữ làm chủ)...

Bài và ảnh: Hà Lê