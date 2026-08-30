Những cựu chiến binh làm theo lời Bác ở phường Bỉm Sơn

Với phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở phường Bỉm Sơn luôn giữ tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong cuộc sống. Học và làm theo Bác được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ đồng đội đến tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Lãnh đạo Hội CCB phường Bỉm Sơn thăm mô hình trồng dứa của CCB Nguyễn Văn Chuyển, ở tổ dân phố Đông Sơn.

CCB Nguyễn Văn Chuyển, ở tổ dân phố Đông Sơn là một trong những tấm gương tiêu biểu. Phát huy ý chí, nghị lực của người lính, ông biến hơn 1ha đất khô cằn thành đồi dứa xanh tốt, đồng thời xây dựng gia trại tổng hợp rộng 0,6ha. Ông duy trì 17 lợn nái, 4 lợn đực giống, mỗi năm xuất chuồng hơn 400 lợn giống, hàng chục con dê, hàng trăm con gà, vịt... Mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm.

Theo ông Chuyển, tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ của người lính luôn được giữ gìn trong cuộc sống đời thường. Vươn lên làm giàu chính đáng không chỉ là yêu cầu của cuộc sống, mà còn thể hiện phẩm chất người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới. Không chỉ phát triển kinh tế, ông Chuyển còn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con cháu lao động, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào XDNTM, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trở về quê hương sau những năm tháng trong quân ngũ, CCB Nguyễn Văn Hoa ở tổ dân phố Đông Sơn xác định học và làm theo Bác từ những việc thiết thực. Xuất ngũ năm 1989, ông tìm hiểu các mô hình sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn đầu tư máy làm đất, vò lúa làm dịch vụ và xây dựng trang trại tổng hợp. Trên diện tích hơn 2ha, ông cải tạo 1,5ha trồng lúa kết hợp thả cá, xây dựng chuồng trại nuôi 2.000 vịt đẻ và hàng trăm lợn thịt. Mỗi năm trang trại xuất bán hơn 100 con lợn thịt, khoảng 5.000 con vịt thịt, cho thu nhập 350 - 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Nếu ông Chuyển, ông Hoa phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế thì CCB Nguyễn Khắc Nam lại để lại dấu ấn bằng sự tận tâm với đồng đội và cộng đồng. Tháng 9/1986, ông Nam xuất ngũ, chuyển ngành về công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Từ năm 1994 đến nay, ông công tác tại Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 6 Bỉm Sơn. Trên cương vị chi hội trưởng chi hội CCB khối cơ quan hành chính, ông luôn gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng giúp đỡ hội viên.

Thấm nhuần lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, ông Nam coi đó là nguyên tắc để soi vào suy nghĩ và việc làm của mình. Hơn 10 năm qua, với thu nhập ổn định, ông đều đặn hỗ trợ các gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, người ít thì 5 triệu đồng, người nhiều 30 triệu đồng. Từ sự chung tay của ông và đồng đội, 8 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã được xây dựng, giúp các gia đình CCB ổn định cuộc sống. Ông còn tích cực quyên góp ủng hộ Quỹ COVID-19, đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tặng quà tết cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm bền bỉ, xuất phát từ tình cảm với đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng đã trở thành nét đẹp trong cuộc sống của ông Nam. Nhiều năm liền, ông được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, tháng 8/2026, ông là CCB duy nhất của phường Bỉm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026.

Hội CCB phường Bỉm Sơn hiện có 1.876 hội viên, sinh hoạt tại 21 chi hội khu phố. Phong trào thi đua “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được cán bộ, hội viên triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực như giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Nhiều mô hình được duy trì, nhân rộng như “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương”, “CCB bảo đảm an ninh trật tự”... Qua đó, phẩm chất người lính tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển.

Chủ tịch Hội CCB phường Bỉm Sơn Trần Ngọc Tú chia sẻ: “Ở phường Bỉm Sơn, học và làm theo Bác đang được những người lính năm xưa tiếp nối bằng những việc làm bình dị, thiết thực. Từ mỗi gia đình, mỗi khu phố, những việc làm ấy góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và nghĩa tình của người CCB, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bài và ảnh: Phan Nga