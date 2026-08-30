Phường Sầm Sơn thi đua làm theo Bác

Đảng bộ phường Sầm Sơn xác định trong giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu chính trị mà trở thành việc làm tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong phường.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn thăm khám cho bệnh nhân.

Xác định việc học Bác phải bắt đầu từ đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, Đảng ủy phường Sầm Sơn chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nền nếp sinh hoạt chi bộ, gắn chặt với tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức, lối sống và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phường đẩy mạnh cải cách hành chính theo phương châm “trọng dân, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân”. Tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị được xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn luôn đạt trên 98%.

Điểm nhấn nổi bật trong phong trào làm theo Bác tại địa phương là việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các mô hình, phần việc thiết thực ở cơ sở. Toàn phường duy trì sôi nổi các phong trào: “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, “Ngày chủ nhật sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội”; “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Nhà sạch - vườn đẹp - khu phố văn minh”, “Biến rác thải thành tiền”... Cùng với đó, tinh thần “lấy dân làm gốc” được thể hiện rõ nét qua công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, phường đã vận động trao tặng trên 8.600 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 4,25 tỷ đồng; xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 căn nhà trị giá 240 triệu đồng...

Không chỉ ở các khu dân cư, phong trào làm theo lời Bác còn lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn đã cụ thể hóa việc học Bác gắn với phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, thực hiện nghiêm 12 điều y đức và xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”. Không chỉ nâng cao y đức, đội ngũ y, bác sĩ còn nỗ lực làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như nội soi can thiệp tiêu hóa, xét nghiệm định lượng sắt huyết thanh, canxi toàn phần... giúp nâng cao chất lượng điều trị và giảm chi phí chuyển tuyến cho người bệnh.

Lan tỏa tinh thần học Bác trong các trường học trên địa bàn, thầy giáo Lê Quốc Tĩnh, giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường THCS Tô Hiến Thành luôn lấy việc làm theo gương Bác làm kim chỉ nam trong từng việc làm cụ thể. Thầy Tĩnh chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng học tập và làm theo Bác không phải điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính sự tận tụy trong từng trang giáo án, sự kiên trì với từng đối tượng học sinh và ý thức không ngừng tự học, đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp trồng người”.

Nói đi đôi với làm, thầy luôn duy trì tác phong chuẩn mực, có mặt tại trường từ 6 giờ 30 phút sáng trong các tuần trực để giữ nghiêm nền nếp; kiên trì kèm cặp, phụ đạo miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau mỗi buổi học. Cùng với đó, noi gương Bác về tinh thần tự học, thầy chủ động làm chủ các phần mềm dạy học hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào bài giảng và nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp cùng nâng cao kỹ năng số.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của từng tập thể và cá nhân điển hình ở phường Sầm Sơn đã cho thấy khi gắn việc học tập, thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước sẽ khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng phường Sầm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê