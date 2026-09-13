Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác ở phường Quảng Phú

Thời gian qua, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Quảng Phú đã được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đảng ủy phường Quảng Phú xác định, việc học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những công việc cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy phường chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, nói đi đôi với làm. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác từng bước trở thành yêu cầu tự giác, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất trong học và làm theo Bác tại phường Quảng Phú là việc đưa tinh thần phục vụ Nhân dân vào công tác cải cách hành chính, xác định mức độ hài lòng của công dân là thước đo hiệu quả công việc. Với phương châm “Bám cơ sở, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tham mưu cho UBND phường triển khai mô hình “Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư”. Đến nay, mô hình được triển khai tại 23/23 tổ dân phố. UBND phường đã đầu tư hơn 400 triệu đồng mua sắm, lắp đặt máy vi tính, máy scan, máy in, kết nối internet tốc độ cao... và cấp phát tài liệu hướng dẫn tại các nhà văn hóa. Các tổ hỗ trợ duy trì lịch trực 3 ngày/tuần, trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, trong đó chú trọng những ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với những khu dân cư phát sinh lượng hồ sơ lớn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường chủ động điều động cán bộ chuyên môn thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng về cơ sở để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, trong 8 tháng năm 2026, phường tiếp nhận 12.399 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,92%.

Không chỉ tạo chuyển biến trong cải cách hành chính, việc học và làm theo Bác còn lan tỏa tại các khu dân cư. Tại tổ dân phố Tiến Thọ, chi bộ xác định cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào, lấy lợi ích chung làm mục tiêu. Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tiến Thọ Nguyễn Khắc Tâm cho biết: “Khi đảng viên đi trước, Nhân dân sẽ tin tưởng và đồng thuận làm theo. Mỗi chủ trương chi bộ đưa ra đều được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch, lấy lợi ích chung của tập thể làm mục tiêu phấn đấu”.

Nhân dân tổ dân phố Tiến Thọ hiến đất, mở rộng đường giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Từ cách làm đó, việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại đã nhận được sự đồng thuận cao. Tổ dân phố Tiến Thọ có 13 hộ tự nguyện hiến 300m2 đất; 8 hộ phá dỡ tường rào, cổng ngõ và công trình phụ trợ, với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp gần 1,4 tỷ đồng để mở rộng, bê tông hóa hơn 1.030m đường giao thông, nâng bề rộng mặt đường lên khoảng 5,8m. Cùng với đó, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Tiến Thọ huy động gần 2 tỷ đồng để nâng cấp nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên, lắp đặt thiết bị thể dục ngoài trời; trang bị hơn 700 thùng rác và quyên góp 150 triệu đồng hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Việc học và làm theo Bác cũng được các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp. Hội LHPN duy trì mô hình “5 không, 3 sạch”, “Biến rác thải thành tiền”; đoàn thanh niên triển khai “Đám cưới văn minh”, “Vườn cây thanh niên”, “Em nuôi của Đoàn”; hội nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; công đoàn với mô hình “Góc văn hóa công nhân”, “Tổ an ninh công nhân” tại các doanh nghiệp...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Quảng Phú ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo động lực để phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Quảng Phú ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê