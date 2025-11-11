Như Thanh phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số

Với mục tiêu phát triển chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, xã Như Thanh đang tập trung các nguồn lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số (CĐS) theo bộ tiêu chí đánh giá CĐS.

Các thành viên “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Thanh.

Để cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược về CĐS, xã Như Thanh đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Cán bộ xã đều được trang bị máy tính để phục vụ công tác. Đối với khu vực hành chính được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. Hiện xã có 100% văn bản đi, đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản; 100% cán bộ, công chức tại trung tâm phục vụ hành chính công được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên; 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng và sử dụng thường xuyên...

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Thanh các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay tại nhà, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí và tạo sự hài lòng của người dân đối với cơ quan Nhà nước. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%; 100% văn bản đi, đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình...

Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với bưu điện, công an xã và đoàn thanh niên bố trí lực lượng tham gia “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” để hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên không gian mạng.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Thanh Lục Đại Trường cho biết: “Song song với việc số hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính, trung tâm đã đẩy mạnh việc triển khai thu phí, lệ phí qua mã QR. Qua đó, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thu phí, đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí"...

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, xã Như Thanh đã đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Trong đó, khuyến khích các tổ hợp tác, HTX, hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, thực hiện giao dịch thương mại điện tử... Đến nay, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso... Việc quảng bá sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử đã góp phần khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu hàng hóa của xã. Hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 100%; các cơ sở kinh doanh đều thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; người dân dần thích nghi với thói quen không dùng tiền mặt thanh toán các dịch vụ thiết yếu...

Bên cạnh đó, xã đã kiện toàn lại 37 tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ công nghệ số cộng đồng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phổ cập kiến thức, kỹ năng ứng dụng cho người dân ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ CĐS trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt... Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, địa phương tập trung hoàn thành các tiêu chí xã hội số với các lĩnh vực trọng yếu gồm y tế, giáo dục và an ninh trật tự. Toàn xã đã có 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thực hiện cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình. Công an xã triển khai hệ thống giải pháp camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn xã, các mắt camera được lắp đặt, phủ kín ở các tuyến đường chính, các khu vực, địa bàn trọng điểm...

Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh Đinh Xuân Thắng cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay khi chính quyền đi vào hoạt động, chúng tôi đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức tập huấn về công nghệ thông tin, cách giải quyết công việc trên môi trường điện tử. Đến nay, công tác CĐS tại địa phương đã đạt được những kết quả nhất định, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh “bình dân học vụ số”, để mỗi người dân được sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, trở thành “công dân số” trong thời đại mới”.

Bài và ảnh: Minh Khanh