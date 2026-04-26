Như Thanh chú trọng phát triển doanh nghiệp

Thời gian gần đây, xã Như Thanh đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện thu hút đầu tư kinh doanh để phát triển doanh nghiệp (DN), qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Bệnh viện Y dược cổ truyền An Khang đầu tư công nghệ hiện đại trong công tác khám, chữa bệnh.

Cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND xã Như Thanh, chúng tôi đến thăm Bệnh viện Y dược cổ truyền An Khang. Bà Lê Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Như Thanh - Khánh Hoàng, cho biết: “Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, năm 2021 công ty đã thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền An Khang trên diện tích 6.800m2, quy mô 4 khu khám, chữa bệnh và các phòng hỗ trợ, với 150 giường bệnh nội trú (đang sử dụng từ 35 giường bệnh), đồng thời đầu tư các trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại như máy siêu âm 4D, xét nghiệm sinh hóa huyết học tự động, chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Phòng khám chủ yếu khám, điều trị bệnh nội khoa, cơ xương, phục hồi chức năng, châm cứu dưỡng sinh. Trung bình mỗi năm, bệnh viện thu hút 10.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó có khoảng 1.300 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Hiện bệnh viện tạo việc làm cho 52 y, bác sĩ có trình độ chuyên môn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Như Thanh, Lê Thị Thu Phương cho biết: Năm 2026, xã Như Thanh phấn đấu thành lập mới 20 DN. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, xã đã thành lập ban chỉ đạo phát triển DN với nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập DN. Phối hợp với các cơ quan thuế, quản lý thị trường trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến các văn bản của tỉnh về cơ chế, chính sách, pháp luật, hoạt động kinh doanh của DN. Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức các lớp đào tạo khởi sự DN và bồi dưỡng doanh nhân, cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về DN. Duy trì đối thoại với DN, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN. Hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, công khai quỹ đất chưa sử dụng, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; chủ động, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có quy mô lớn để thúc đẩy tăng trưởng; nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại... Tính đến tháng 4/2026, toàn xã có trên 100 DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, với các ngành nghề chủ yếu, như: Xây dựng, vận tải, chế biến lâm sản, giày da... tạo việc làm cho 7.000 lao động, với mức thu nhập từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Trong thời gian tới, huyện Như Thanh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc “Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026”; ưu tiên phát triển DN nhỏ và vừa theo hướng hình thành các mô hình tổ chức sản xuất; định hướng thành các chuỗi liên kết về sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong huyện; hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút các DN; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để DN phát triển.

Bài và ảnh: Khắc Công