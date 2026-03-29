Nhịp sống cộng đồng từ cơ sở

Từ những buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao đến các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhiều nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh đang dần được “đánh thức” và trở thành không gian gắn kết cộng đồng, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, bắt đầu chính từ sự chủ động, tích cực của người dân.

Người dân thôn Mó 1, xã Xuân Du tham gia lễ hội Sết Boóc Mạy tại nhà văn hóa thôn.

Tại nhà văn hóa thôn Nghĩa Lập (xã Hoằng Châu), không khí vui xuân dường như vẫn còn kéo dài đến tận những ngày cuối tháng ba. Ngay từ mùng 8 tháng Giêng, sân nhà văn hóa đã rộn ràng với các hoạt động giao lưu văn nghệ. Những buổi chiều, các hoạt động thể dục, thể thao cũng diễn ra liên tục, sôi nổi thu hút đông đảo người dân tham gia. Bên trong hội trường, đội văn nghệ thôn duy trì tập luyện, chuẩn bị cho các buổi giao lưu, chương trình văn nghệ trong các sự kiện của thôn, xã. Những tiết mục “cây nhà lá vườn” đã tạo sân chơi bổ ích để người dân thể hiện năng khiếu, tăng cường sự gắn bó. Điều đáng nói là các hoạt động này không chỉ diễn ra trong vài ngày tết, mà được duy trì thường xuyên, trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Bí thư chi bộ thôn Nghĩa Lập, cho biết: “Nhà văn hóa là nơi tập trung đông đủ Nhân dân trong thôn. Vì vậy, thôn chủ động duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên, đồng thời phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ chính trị, để người dân vừa tham gia sinh hoạt, vừa nắm bắt đầy đủ thông tin”.

Không chỉ có thôn Nghĩa Lập, trên địa bàn xã Hoằng Châu có 30/30 nhà văn hóa thôn đều được “đánh thức". Qua đó, tạo không khí sôi nổi, gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Tại nhà văn hóa thôn Mó 1 (xã Xuân Du), từ Tết Nguyên đán đến nay, người dân vẫn duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn. Nổi bật là lễ hội Sết Boóc Mạy - một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của địa phương. Trước ngày tổ chức lễ hội, người dân đã tập trung tại nhà văn hóa dọn dẹp, trang trí làm “ấm” cả một góc thôn, báo hiệu một mùa lễ hội đầy hứng khởi. Người già tỉ mẩn chuẩn bị lễ vật, trang trí cây bông, thanh niên dựng sân khấu, treo cờ; phụ nữ cùng nhau tập luyện các tiết mục văn nghệ. Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều chung một tinh thần: gìn giữ và tiếp nối giá trị văn hóa của cộng đồng. Nhà văn hóa vì thế không chỉ là nơi hội họp mà thực sự trở thành “trái tim” của thôn, nơi kết nối các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống.

Bà Quách Thị Quyên, người dân thôn Mó 1, chia sẻ: “Mỗi dịp lễ hội, bà con đều tập trung tại nhà văn hóa để cùng chuẩn bị. Ai cũng có phần việc của mình, nên vừa vui, vừa thấy gắn bó hơn. Con cháu cũng nhờ đó hiểu thêm về phong tục của quê hương”.

Không chỉ rộn ràng trong những dịp lễ hội truyền thống, nhà văn hóa thôn Mó 1 còn duy trì nhịp sống sôi động qua các hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ và là điểm đến quen thuộc trong công tác tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Lê Viết Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du cho biết: “100% nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã đều được sử dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động diễn ra liên tục, gắn với đời sống và nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 4.300 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản, khu phố. Phần lớn các nhà văn hóa đã phát huy vai trò, công năng sử dụng, vừa duy trì các hoạt động cộng đồng, bảo tồn giá trị truyền thống, vừa là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến gần Nhân dân hơn. Kết quả này cho thấy, hiệu quả của nhà văn hóa không chỉ đến từ đầu tư cơ sở vật chất hay tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, mà còn là sự kết hợp giữa vai trò định hướng của chính quyền và sự vào cuộc tích cực, tự giác của người dân. Khi hai yếu tố này gặp nhau, nhà văn hóa không chỉ “đủ sáng đèn”, mà còn thực sự trở thành điểm tựa trong đời sống cộng đồng.

Bài và ảnh: Thùy Linh