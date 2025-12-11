Nhiều tham luận quan trọng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX
Trong hai ngày 10 và 11/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 được long trọng tổ chức. Các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội; nâng cao vai trò, vị thế, đóng góp của phụ nữ Thanh Hóa trong giai đoạn mới.
Đồng hành cùng Hội vì an sinh xã hội
Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa.
Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, song các doanh nghiệp nữ vẫn kiên cường vượt khó, duy trì và phát triển ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa không chỉ trụ vững mà còn bứt phá, tạo việc làm ổn định cho trên 12.000 lao động. Hiệp hội hiện có 12 câu lạc bộ doanh nhân nữ ở các xã, phường.
Song song với phát triển kinh tế, Hiệp hội đặc biệt quan tâm, đề cao trách nhiệm với xã hội và đã đồng hành với tổ chức Hội, triển khai nhiều chương trình an sinh có sức lan tỏa sâu rộng, như: trao hàng trăm suất học bổng “Nâng cánh ước mơ”; nhận đỡ đầu 133 trẻ mồ côi, tặng 165 sổ tiết kiệm; trao gần 10.000 suất quà tết; xây dựng và sửa chữa 53 nhà tình nghĩa; thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa; thực hiện chương trình “10.000 suất ăn yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ các mô hình sinh kế trong và ngoài tỉnh, trong đó có tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)... Tổng kinh phí an sinh xã hội trong 5 năm đạt trên 50 tỷ đồng.
Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trong giai đoạn tới, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa kiến nghị các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có đông lao động nữ, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, mô hình kinh tế hợp tác và hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ; tăng cường tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp.
Hội Phụ nữ cấp xã phối hợp cùng Hiệp hội kiện toàn, thành lập các Câu lạc bộ nữ doanh nhân, phụ nữ làm kinh tế giỏi tại địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp định kỳ giữa Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội để giám sát, đánh giá hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành trong các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện để doanh nghiệp nữ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Mở rộng cơ chế khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân nữ tiêu biểu, doanh nghiệp hội viên xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và tham gia phong trào phụ nữ.
Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa cam kết phát huy vai trò kết nối, liên kết nội khối và liên kết vùng; nỗ lực giữ vững vai trò “cầu nối tin cậy” giữa hội viên với chính quyền, thị trường và các tổ chức trong và ngoài nước.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội
Bà Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn.
Cụ thể hóa khâu đột phá nhiệm kỳ 2022-2027 của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc về “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” và chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, 5 năm trở lại đây, các cấp Hội Phụ nữ phường Bỉm Sơn đã tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành và mở rộng tương tác với hội viên.
Mỗi hoạt động của Hội đều được số hóa một phần hoặc toàn phần, từ việc ban hành văn bản, triển khai sinh hoạt chi hội theo chuyên đề, họp trực tuyến, đến quản lý hội viên và theo dõi mô hình.
Bên cạnh đó, Hội duy trì hoạt động thường xuyên trang thông tin điện tử của Hội, các fanpage, nhóm Zalo do Hội thành lập, quản lý để cung cấp kiến thức, kỹ năng, kịp thời phản ánh các hoạt động công tác Hội, lan tỏa gương phụ nữ điển hình tiên tiến, góp phần định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, hội viên; cung cấp kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện...
Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng; giúp Hội tiếp cận được nhiều hội viên trẻ, hội viên phụ nữ là công nhân, lao động tự do vốn ít có điều kiện tham gia sinh hoạt truyền thống. Do đó, Hội LHPN phường Bỉm Sơn đã phát triển hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên đạt tỷ lệ cao.
Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, cống hiến và phát triển”, Hội LHPN phường Bỉm Sơn quyết tâm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, tăng cường tổ chức họp trực tuyến, cuộc thi trực tuyến, triển khai thí điểm mô hình tập hợp hội viên, phụ nữ trên không gian mạng. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến về các vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm; hỗ trợ hội viên tiếp cận các dịch vụ công trên nền tảng công nghệ số...
Phụ nữ Công an Thanh Hóa: “Hành trình Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và chia sẻ”
Thượng tá Hoàng Thị Chung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu và được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng đến các đơn vị.
Trong quá trình thực hiện, các Hội cơ sở thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, để thu hút sự tự nguyện, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội viên hưởng ứng, đóng góp nguồn lực, vận động cán bộ, chiến sĩ (CBCS), cá nhân, tổ chức chung tay tham gia.
Hội mở rộng đối tượng nhận đỡ đầu, không chỉ là trẻ mồ côi mà còn nhận đỡ đầu những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (bị khuyết tật) là con của CBCS nhằm động viên tư tưởng để CBCS nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an còn dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên, định hướng học tập, rèn luyện đạo đức, giúp các con thêm niềm tin vào cuộc sống. Tính đến nay, đã có 75 cháu được các cấp hội Công an Thanh Hóa nhận đỡ đầu với nguồn lực gần 2 tỷ đồng.
Luôn trăn trở làm gì để chương trình “Mẹ đỡ đầu” được duy trì cho đến khi các con vững bước vào đời, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đề xuất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Huy động, kết nối thêm nhiều nguồn lực xã hội để mở rộng đối tượng được nhận đỡ đầu. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình, tạo động lực lan tỏa mô hình rộng khắp; biểu dương tấm gương giàu nghị lực của các cháu đã nỗ lực vượt khó vươn lên, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm để phát triển sản xuất
Chị Lương Thị Lực, hội viên phụ nữ bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện.
Sinh ra và lớn lên ở xã Sơn Điện - xã biên giới miền núi cao phía Tây của tỉnh, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng học tập để thoát nghèo.
Nhận thấy quê nhà có nguồn nước suối rất trong, nước ổn định quanh năm phù hợp với điều kiện nuôi cá tầm, vợ chồng tôi có ý tưởng đưa cá tầm về quê nuôi thử. Nghĩ là làm, mặc dù rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vay vốn mua 1.000 con cá giống từ Sa Pa.
Năm 2020, vợ chồng tôi đầu tư làm hệ thống bể nuôi đầu tiên, gồm các bể xi măng đặt dọc suối, sử dụng nguồn nước tự nhiên chảy qua lọc để nuôi. Đàn cá phát triển tốt, có thời điểm, vợ chồng tôi thu được hơn 2 tấn cá thương phẩm, giá bán 180 nghìn đến 220 nghìn đồng/kg, lãi gần 100 triệu đồng. Thành công bước đầu đã tạo động lực cho vợ chồng tôi quyết tâm mở rộng quy mô, tăng số lượng con giống lên vài nghìn con. Có lúc cao điểm lên tới 10 nghìn con.
Khi đã có kinh nghiệm chăm sóc, vợ chồng tôi mua cá bột về nuôi để giảm chi phí so với mua cá nhỡ, hạn chế hao hụt. Vợ chồng tôi còn chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá tầm cho người dân trong vùng để vừa tạo thị trường hàng hóa, vừa giúp nhau sản xuất, nâng cao thu nhập.
Tháng 5/2023, gia đình tôi thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Thanh Lực. Cuối năm 2023, sản phẩm cá tầm của HTX được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.
Hiện tại gia đình tôi có tổng diện tích 400m2, hàng năm nuôi khoảng 18 nghìn con cá tầm, đạt trên 15 tấn/năm; doanh thu 3,5 đến 4 tỷ/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập 5 đến 8 triệu đồng/người/tháng.
Tháng 5/2025, tôi được Hội LHPN tỉnh vinh danh là phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.
Lê Hà - Đỗ Đức (lược ghi)
