Nhiều tham luận quan trọng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đồng hành cùng Hội vì an sinh xã hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa.

Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, song các doanh nghiệp nữ vẫn kiên cường vượt khó, duy trì và phát triển ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa không chỉ trụ vững mà còn bứt phá, tạo việc làm ổn định cho trên 12.000 lao động. Hiệp hội hiện có 12 câu lạc bộ doanh nhân nữ ở các xã, phường.

Song song với phát triển kinh tế, Hiệp hội đặc biệt quan tâm, đề cao trách nhiệm với xã hội và đã đồng hành với tổ chức Hội, triển khai nhiều chương trình an sinh có sức lan tỏa sâu rộng, như: trao hàng trăm suất học bổng “Nâng cánh ước mơ”; nhận đỡ đầu 133 trẻ mồ côi, tặng 165 sổ tiết kiệm; trao gần 10.000 suất quà tết; xây dựng và sửa chữa 53 nhà tình nghĩa; thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa; thực hiện chương trình “10.000 suất ăn yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ các mô hình sinh kế trong và ngoài tỉnh, trong đó có tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)... Tổng kinh phí an sinh xã hội trong 5 năm đạt trên 50 tỷ đồng.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trong giai đoạn tới, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa kiến nghị các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có đông lao động nữ, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, mô hình kinh tế hợp tác và hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ; tăng cường tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp.

Hội Phụ nữ cấp xã phối hợp cùng Hiệp hội kiện toàn, thành lập các Câu lạc bộ nữ doanh nhân, phụ nữ làm kinh tế giỏi tại địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp định kỳ giữa Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội để giám sát, đánh giá hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành trong các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện để doanh nghiệp nữ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Mở rộng cơ chế khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân nữ tiêu biểu, doanh nghiệp hội viên xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và tham gia phong trào phụ nữ.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa cam kết phát huy vai trò kết nối, liên kết nội khối và liên kết vùng; nỗ lực giữ vững vai trò “cầu nối tin cậy” giữa hội viên với chính quyền, thị trường và các tổ chức trong và ngoài nước.