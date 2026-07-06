Nhiều mô hình chuyển đổi số được hội viên phụ nữ ứng dụng linh hoạt, sáng tạo

Với quyết tâm mỗi hội viên sẽ trở thành một công dân số, mỗi gia đình là một hạt nhân của đời sống số, mỗi cơ sở hội là một điểm sáng trong chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng, nhiều năm nay, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã ứng dụng nhiều sáng kiến, ý tưởng, mô hình CĐS vào cuộc sống linh hoạt, hiệu quả. Các mô hình vừa mang lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân, vừa khẳng định vai trò nòng cốt của phụ nữ tham gia vào quá trình CĐS quốc gia.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh ra mắt Kiosk thông minh ở Nhà hàng Dạ Lan Center.

Nhận thấy rất nhiều người dân vẫn cần được hỗ trợ công nghệ, cuối năm 2025, Hội LHPN phường Hạc Thành đã ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng”. Vào các tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần hay các đợt cao điểm lấy dữ liệu, thành viên của tổ đã cùng với cán bộ UBND, công an phường, bộ phận một cửa đến từng hộ gia đình, hỗ trợ tổ dân phố, chủ hộ kinh doanh... để hướng dẫn nhiều nội dung của CĐS. Sau 1 năm, Hội LHPN phường đã ra mắt 11 tổ, hướng dẫn cho hơn 1.500 hội viên, phụ nữ truy cập cổng thông tin điện tử của tỉnh, phường; hỗ trợ 1.400 cán bộ, hội viên và Nhân dân cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến; 100% tiểu thương ở các chợ lớn phường đã dùng mã QR code để thanh toán; hỗ trợ 254 hội viên bán hàng trên không gian mạng.

Tháng 12/2025, bằng việc ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật”, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi phụ nữ đều có thể sở hữu một “trợ lý pháp luật số” đã được tích hợp các quy định pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, như: Luật Bảo vệ trẻ em; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam... Thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội viên có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Đến nay, ứng dụng thu hút trên 1.000 lượt truy cập mỗi ngày và đang từng bước trở thành kênh hỗ trợ pháp lý hữu ích đối với chị em.

Có dịp vào Thanh Hóa du lịch cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Huyền, tỉnh Ninh Bình đã trải nghiệm, tìm hiểu thông tin tại Kiosk thông minh ở Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh, phường Sầm Sơn. Tại đây, cả gia đình chị đã tra cứu và được giới thiệu trực quan về các điểm du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP, từ nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất, vùng nguyên liệu, làng nghề... của Thanh Hóa tại màn hình được đặt ngay trước cửa ra vào. Sau khi trải nghiệm tại Kiosk, gia đình chị quyết định đến tiếp Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Chị Huyền chia sẻ: "Được trải nghiệm Kiosk thông minh này, gia đình chúng tôi rất thích. Chỉ vài phút có thể tìm hiểu được nhiều địa danh du lịch, nhiều sản phẩm OCOP của địa phương bằng hình ảnh trực quan mà không cần phải hỏi thăm hay tìm hiểu thêm trên mạng xã hội".

Kiosk thông minh là mô hình CĐS được Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh lắp đặt tại 3 điểm, gồm: Nhà hàng Dạ Lan Center, phường Hạc Thành; Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh và Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh, phường Sầm Sơn. Đây là những điểm có đông khách du lịch và người dân, nhằm tăng trải nghiệm và quảng bá hình ảnh, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của địa phương.

Đây là 3 trong số nhiều mô hình CĐS được các cấp hội thực hiện sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia và phong trào “Bình dân học vụ số”. Hội LHPN tỉnh xác định CĐS không chỉ là yêu cầu đổi mới hoạt động hội mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ.

Tại cơ sở, nhiều tổ chức hội đã ra mắt các mô hình CĐS, như: “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số”, “Chi hội số”, câu lạc bộ “Phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số”, câu lạc bộ “Phụ nữ số”. Trong các mô hình này, cán bộ hội là những hạt nhân “đi đầu”, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, người dân tiếp cận các dịch vụ số. Các mô hình giúp hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống, từng bước xây dựng công dân số từ mỗi gia đình.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, đến nay, 100% cơ sở hội sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm báo cáo thống kê; làm sạch dữ liệu và cập nhật thông tin hơn 531.000 hội viên trên môi trường số, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ; 100% hội LHPN các cấp duy trì fanpage, nhóm zalo để tuyên truyền.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về CĐS, trang bị kỹ năng livestream, bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số cho hàng ngàn hội viên, phụ nữ; hỗ trợ quảng bá trên không gian mạng hơn 1.000 sản phẩm do phụ nữ làm chủ...

CĐS chính là động lực thúc đẩy sự đổi mới toàn diện trong mọi phương thức hoạt động hội, góp phần thực hiện chương trình “10.000 phụ nữ Thanh Hóa tự tin chuyển đổi số”. Với những kết quả đạt được, CĐS đang từng bước góp phần hình thành hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới: vững tri thức, giàu bản lĩnh, sáng tạo và tự tin làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: Lê Hà