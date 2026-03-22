Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026

Trong 2 ngày (20 và 21/3), tại xã biên giới Na Mèo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người dân vùng biên.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” một trong những hoạt động trọng điểm của Tháng Thanh niên năm 2026, nhằm tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra trang nghiêm tại cột mốc 327 (1) – Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới với 3 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền; tăng cường hoạt động tri ân, giao lưu, gắn kết quân - dân; hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên gắn với chuyển đổi số, phát triển sinh kế bền vững.

Ngay sau lễ chào cờ, các hoạt động thiết thực nhanh chóng được triển khai, hướng về người dân vùng biên. Cụ thể, tại xã Na Mèo, giữa không gian núi rừng biên cương, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và học sinh được nghe giới thiệu về cột mốc, qua đó nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia.

Bà con xã Sơn Thủy đến khá sớm để được thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Còn tại xã biên giới Sơn Thủy đông đảo bà con có mặt từ sớm để được thăm khám, tư vấn sức khỏe. Chỉ trong buổi chiều, hàng trăm lượt người dân đã được khám và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các lực lượng đối với bà con vùng biên.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tặng 15 suất quà và cờ Tổ quốc cho người tham gia bảo vệ cột mốc.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 5 xe đạp, gần 30 phần quà cho học sinh, 50 phần cho các hộ khó khăn, cùng nhiều quà tặng gửi tới trưởng bản và lực lượng tham gia bảo vệ cột mốc. Đồng thời, các đơn vị hỗ trợ máy tính, đồ dùng học tập, thiết bị sinh hoạt cho trường học và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng. Hoạt động góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hướng tới chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên.

Đoàn công tác trao tặng xe đạp cho học sinh tiểu học.

Từ những việc làm thiết thực, chương trình “Tháng Ba biên giới” ngày càng khẳng định là điểm hẹn ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hóa, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm, góp phần chung tay giữ vững biên cương Tổ quốc.

Hà Huyền