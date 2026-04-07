Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội đọc sách

Nguyễn Đạt
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/4, Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức Ngày hội đọc sách nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Các đại biểu tham dự Ngày hội đọc sách.

Ngày hội đọc sách năm nay được Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn như: phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện với nhiều tiện ích thông minh; tặng sách cho các trường tiểu học, THCS và tặng quà khuyến học cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh; tặng thẻ bạn đọc miễn phí cho bạn đọc tiêu biểu; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sách chuyên đề với 5.000 bản sách thuộc đầy đủ các thể loại, chủ đề về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, sách thiếu nhi, sách tham khảo, sách về biển đảo...

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại biểu trao tặng sách cho các trường học.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa trao tặng quà khuyến học cho các em học sinh.

Đặc biệt, các đại biểu và các em học sinh tham dự Ngày hội còn được gặp gỡ, giao lưu và nghe diễn giả Nguyễn Quốc Vương nói chuyện về tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách để phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện bản thân”.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách.

Các em học sinh tham quan không gian trưng bày sách.

Ngày hội đọc sách là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026. Đồng thời, đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội, giúp bạn đọc, nhất là giới trẻ có thêm tình yêu với sách.

Nguyễn Đạt

Tin cùng chuyên mục

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Tạo điểm nhấn thu hút khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Cuối tuần này sẽ diễn ra Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026. Như thường lệ, đây là sự kiện được chờ đợi nhất của tháng Tư - sự kiện mở màn cho một mùa du lịch biển.
Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Giữ hồn lễ hội truyền thống phường Sầm Sơn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sầm Sơn không chỉ níu chân du khách bởi bãi cát dài, nước biển trong xanh mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ẩn sau nhịp sống du lịch sôi động là những lễ hội dân gian giàu bản sắc, nơi người dân gửi gắm...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
