Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội đọc sách

Sáng 7/4, Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức Ngày hội đọc sách nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

Các đại biểu tham dự Ngày hội đọc sách.

Ngày hội đọc sách năm nay được Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn như: phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện với nhiều tiện ích thông minh; tặng sách cho các trường tiểu học, THCS và tặng quà khuyến học cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh; tặng thẻ bạn đọc miễn phí cho bạn đọc tiêu biểu; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sách chuyên đề với 5.000 bản sách thuộc đầy đủ các thể loại, chủ đề về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, sách thiếu nhi, sách tham khảo, sách về biển đảo...

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại biểu trao tặng sách cho các trường học.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa trao tặng quà khuyến học cho các em học sinh.

Đặc biệt, các đại biểu và các em học sinh tham dự Ngày hội còn được gặp gỡ, giao lưu và nghe diễn giả Nguyễn Quốc Vương nói chuyện về tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách để phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện bản thân”.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách.

Các em học sinh tham quan không gian trưng bày sách.

Ngày hội đọc sách là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026. Đồng thời, đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội, giúp bạn đọc, nhất là giới trẻ có thêm tình yêu với sách.

Nguyễn Đạt