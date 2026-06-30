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Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công ty CP cấp nước Thanh Hóa

Cẩm Tú
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(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (29 và 30/6), Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập đơn vị (01/07/1931 - 01/07/2026).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công ty CP cấp nước Thanh Hóa

Trong 2 ngày (29 và 30/6), Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập đơn vị (01/07/1931 - 01/07/2026).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công ty CP cấp nước Thanh Hóa

Lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Hội thao có sự tham gia của 180 vận động viên đến từ các công đoàn bộ phận trong toàn công ty, tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm Pickleball, bóng chuyền hơi và bóng bàn. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và quyết tâm thi đấu hết mình của các vận động viên.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công ty CP cấp nước Thanh Hóa

Các VĐV thi đấu tại hội thao.

Cùng với hội thao, hội diễn văn nghệ diễn ra với 17 tiết mục tiêu biểu được lựa chọn từ các công đoàn bộ phận, được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Công ty CP cấp nước Thanh Hóa

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại hội diễn văn nghệ.

Hội thao, hội diễn là dịp để cán bộ, người lao động giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong doanh nghiệp; đồng thời ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của công ty, khơi dậy niềm tự hào, động viên tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cẩm Tú

Từ khóa:

#Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa #Kỷ niệm #thành lập #Phát huy truyền thống #Phát triển bền vững #Tinh thần #Vận động viên #Doanh nghiệp #Bóng chuyền hơi #Người lao động

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