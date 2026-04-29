Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân đồng đội và tiếp tục truyền lửa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đoàn Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với đồng đội tại các điểm đến tri ân.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Theo đó, Hội cựu TNXP tỉnh đã tổ chức các chuyến về nguồn cho cán bộ, hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh đến dâng hương tại: Ngã ba Đồng Lộc, Di tích lịch sử Hang Tám cô, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng trị...; gặp gỡ, giao lưu và tặng quà Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 4 đội TNXP Hàm Rồng Thanh Hóa đi xây dựng vùng kinh tế mới sau chiến tranh tại tỉnh Đắk Lắk...

Đoàn Cựu TNXP tỉnh tặng quà 4 đội TNXP Hàm Rồng Thanh Hóa tại tỉnh Đắk Lắk.

Các chuyến về nguồn thăm lại chiến trường xưa đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình đồng chí, đồng đội; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp người lính bộ đội cụ Hồ trong thời chiến và nghĩa tình trong thời bình.

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử Hang Tám cô.

Cùng với đó, Hội Cựu TNXP tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị cấp phường, xã tập trung tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện nay đã có khoảng hơn 40% đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội; tiếp tục rà soát hội viên được hưởng chế độ hằng tháng theo Nghị định 334/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời phối hợp với sở, ngành hướng dẫn cơ sở lập hồ sơ tặng và truy tặng Huy chương TNXP vẻ vang cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Vũ Ngọc Linh và Lê Hà