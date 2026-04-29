Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Vũ Ngọc Linh và Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân đồng đội và tiếp tục truyền lửa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đoàn Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với đồng đội tại các điểm đến tri ân.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Theo đó, Hội cựu TNXP tỉnh đã tổ chức các chuyến về nguồn cho cán bộ, hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh đến dâng hương tại: Ngã ba Đồng Lộc, Di tích lịch sử Hang Tám cô, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng trị...; gặp gỡ, giao lưu và tặng quà Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 4 đội TNXP Hàm Rồng Thanh Hóa đi xây dựng vùng kinh tế mới sau chiến tranh tại tỉnh Đắk Lắk...

Đoàn Cựu TNXP tỉnh tặng quà 4 đội TNXP Hàm Rồng Thanh Hóa tại tỉnh Đắk Lắk.

Các chuyến về nguồn thăm lại chiến trường xưa đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình đồng chí, đồng đội; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp người lính bộ đội cụ Hồ trong thời chiến và nghĩa tình trong thời bình.

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử Hang Tám cô.

Cùng với đó, Hội Cựu TNXP tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị cấp phường, xã tập trung tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện nay đã có khoảng hơn 40% đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội; tiếp tục rà soát hội viên được hưởng chế độ hằng tháng theo Nghị định 334/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời phối hợp với sở, ngành hướng dẫn cơ sở lập hồ sơ tặng và truy tặng Huy chương TNXP vẻ vang cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Từ khóa:

#Hội Cựu TNXP tỉnh #Giải phóng miền nam #Thống nhất đất nước #Kỷ niệm #hoạt động #giáo dục truyền thống #Truyền lửa #Thế hệ trẻ #Đồng Lộc #Hàm Rồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhận diện sớm để ngăn chặn “tín dụng đen” ở làng quê

Nhận diện sớm để ngăn chặn “tín dụng đen” ở làng quê

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Không còn những tờ rơi dán kín cột điện hay những cuộc đòi nợ giữa ban ngày, “tín dụng đen” ở nhiều vùng nông thôn đang chuyển sang hình thức kín đáo hơn. Vay và trả qua người quen, qua điện thoại, qua mạng xã hội. Khoản tiền ban đầu không lớn, thủ...
Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cho các môn học văn hóa, nhiều phụ huynh hiện nay đang chủ động thay đổi cách đầu tư bằng việc cho con tham gia các lớp năng khiếu, rèn luyện thể chất ngay từ sớm. Sự lựa chọn này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét...
Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Đời sống - Xã hội
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe, cải thiện tình trạng "học đạt, thi trượt" trong thời gian vừa qua, bảo đảm người học nắm vững kỹ năng và đạt kết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh