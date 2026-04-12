Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân xã Nông Cống

Thời gian qua Đảng bộ, chính quyền xã Nông Cống đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mô hình sản xuất mây tre đan của gia đình ông Lê Xuân Thành ở thôn Tân Sơn cho hiệu quả kinh tế khá.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh hình thành các vùng sản xuất tập trung. Xã đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai mô hình phân bón hữu cơ cho cây cói với diện tích 10ha tại thôn Trường Loan; khảo nghiệm công thức bón phân hữu cơ với diện tích 5ha cho cói tại thôn Cộng Hòa 2, mô hình đã được đánh giá hiệu quả để nhân ra diện rộng. Hiện diện tích liên kết, bao tiêu sản phẩm của xã đạt 262ha; trong đó, sản xuất lúa 250ha tại Đồng Thanh, Tân Dân, Xuân Thành, Minh Sơn... diện tích còn lại liên kết các loại rau màu khác. Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua giá trị đạt 500 - 600 triệu đồng/ha/vụ, sản xuất tập trung tại thôn Tiên Lược; mô hình nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao trồng dưa leo siêu trái, dưa bao tử tại thôn Đồng Thọ, Tân Dân, Lê Xá 2, ước tính giá trị đạt 200 đến 250 triệu đồng/ha/năm; mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP trên 25ha tại thôn Trường Quang giá trị đạt 125 - 130 triệu đồng/ha/năm.

Bên cạnh việc duy trì diện tích, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào canh tác cây lúa, rau màu, cây ăn quả và cây lâu năm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, xã còn tích cực huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp. Địa phương duy trì và nâng cao hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến nay, xã có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm: gạo tím Quê Nông thôn - xã Minh Khôi cũ; dưa Aiko - thị trấn Nông Cống cũ; gạo sạch đặc sản Cung Điền - xã Minh Nghĩa cũ; hương bài Vạn Thắng - xã Vạn Thắng cũ; yến sào Nam Khánh, yến hũ chưng sẵn Nam Khánh - xã Vạn Hòa cũ.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng được chú trọng phát triển nhằm đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong những ngành thế mạnh như mây tre đan, vật liệu xây dựng, may mặc tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì, xã có 2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã được công nhận là hương bài làng Quyết Thắng và mây tre đan làng Cao Nhuận. Cùng với đó, xã cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và báo cáo cấp trên đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Một điểm nhấn trong phát triển kinh tế của xã là Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam đang được triển khai thực hiện tại Cụm Công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ với tổng mức đầu tư lên tới 5.139 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển ngành công nghiệp gốm sứ và các ngành công nghiệp phụ trợ tại địa phương. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm cho 4.560 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, mạng lưới phân phối ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hệ thống bán lẻ được mở rộng, cơ sở hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn từng bước được đầu tư, nhiều siêu thị mini, cửa hàng tiện ích được hình thành, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Toàn xã có hơn 2.900 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 3 tháng năm 2026 ước đạt 80 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: giày, quần áo. Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của xã Nông Cống ước đạt gần 72 triệu đồng/năm. Xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; toàn xã có 5 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, gồm các thôn: Minh Sơn, Cao Nhuận, Quyết Thắng, Đồng Thanh và Tân Dân.

Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, qua đó tạo giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Cùng với đó, xã ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc sản, đặc trưng của địa phương gắn với thế mạnh của từng vùng sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, địa phương cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Bài và ảnh: Lương Khánh