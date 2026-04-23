Nhiều đường bay tới điểm du lịch đã gần kín chỗ, giá vé tăng cao dịp 30/4

Chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đến nay, một số chặng bay đến các địa điểm du lịch tỷ lệ lấp đầy chỗ đã rất cao. Trong khi đó, giá vé máy bay cũng tăng và nhiều đường bay ngách đã hết vé.

Nhiều đường bay sắp kín chỗ

Tính đến ngày 23/4/26, trong giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25/4 đến 27/4/2026) và kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5 (từ ngày 30/4-3/5/2026), tỷ lệ đặt chỗ được thống kê trên các đường bay trên mạng bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng nhanh.

Theo khảo sát, trong các ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (ngày 25-26/4 và 29-30/4), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đang tăng cao, hầu hết các chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao từ 80-100%, như Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku, Hà Nội-Tuy Hòa, Hà Nội-Nha Trang, Hà Nội-Đà Nẵng và Hà Nội-Đồng Hới...

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, do năm nay có 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau nên lượng khách quay lại các thành phố lớn có xu hướng trải đều nhưng vẫn tập trung cao vào 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (ngày 2-3/5/2026), hầu hết các đường bay về Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.

Trên các đường bay trục chính như Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp, trung bình khoảng 30-50%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp cao điểm nghỉ lễ, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Cụ thể, trên mạng bay nội địa, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tập trung trên các chặng có nhu cầu lớn giữa các trung tâm kinh tế và các điểm đến du lịch.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định, đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng có kế hoạch tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam, phục vụ nhu cầu du lịch, thăm thân với gần 3.800 chuyến bay; tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 là 832.000 ghế, tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc...

Giá vé bay tăng cao

Trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ 25-29/4/2026) khảo sát trong ngày 22/4/26, giá vé một số đường bay đã tăng trung bình khoảng từ 5-8% tùy chặng.

Giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ khoảng 3,8-4,5 triệu đồng tùy hãng. Hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 4,2-4,5 triệu đồng, trong khi hãng hàng không Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn không đáng kể, dao động từ 3,5-4,2 triệu đồng và Hãng hàng không Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,6-4,1 triệu đồng. Mức giá trên tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt tại các khung giờ bay đẹp và ngày cao điểm.

Trên các chặng bay tới các địa điểm du lịch, cụ thể như chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 được ghi nhận ở mức cao, từ khoảng 2,9-3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động trong khoảng 2,1-2,9 triệu đồng.

Chặng Hà Nội-Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,9-4 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,4-3,2 triệu đồng.

Đường bay Hà Nội-Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới khoảng 5-5,5 triệu đồng, trong khi Vietjet Air dao động từ 3,5-5 triệu đồng; chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc có mức giá từ khoảng 2-3,2 triệu đồng. Chặng Hà Nội-Cam Ranh có mức giá từ khoảng 3,8-4,6 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 3/5, giá vé chặng Cam Ranh-Hà Nội được ghi nhận cao nhất của Vietjet Air khoảng 4,2-4,6 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông hoặc chỉ còn hạng giá cao.

Còn từ Cam Ranh về Thành phố Hồ Chí Minh, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2,2-2,6 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động từ 2,8-3,4 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc-Hà Nội, ngày 3/5/2026, phần lớn các chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng về Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,3-3,2 triệu đồng, các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) ghi nhận mức giá phổ biến khoảng 2,1-2,6 triệu đồng.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định, trong giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27/4) và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 30/4-3/5), thị trường vận tải hàng không ghi nhận xu hướng đặt chỗ phân bổ tương đối đồng đều trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ. Nguyên nhân chủ yếu do hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau, kéo dài thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho hành khách linh hoạt lựa chọn lịch trình di chuyển.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát chặt giá vé theo quy định, đồng thời nghiên cứu điều phối lượt cất hạ, cánh trong các giai đoạn cao điểm, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu./.

Theo TTXVN