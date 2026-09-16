Bất chấp nước lũ, người dân vẫn xuống đồng bắt cá

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị nước bao phủ, dòng chảy mạnh. Tuy nhiên, tại một số nơi, không ít người dân vẫn bất chấp hiểm nguy xuống các khu vực ngập nước để bắt cá.

Người dân xã Ngọc Trạo bắt cá dưới dòng nước lũ.

Tại xã Ngọc Trạo trưa 16/9, do mưa lũ kéo dài, nước hồ Đồng Ngư dâng cao, tràn qua đường xuống khu vực đồng ruộng. Hàng trăm người dân đã mang theo các dụng cụ đánh bắt tập trung dọc khu vực nước tràn để bắt cá, dù dòng nước chảy khá mạnh.

Video: Người dân bắt cá dưới dòng nước lũ.

Trong khi đó, các lực lượng chức năng tại các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động tránh xa các cầu tràn, ngầm, khu vực sông, suối khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Trước nguy cơ mưa lớn còn tiếp diễn, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà xuống bắt cá tại những khu vực nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn trong mùa mưa lũ.

Hải Đăng