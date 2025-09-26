Nhiều đại biểu rời hội trường khi Thủ tướng Israel phát biểu tại Đại hội đồng LHQ

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết “hoàn thành nhiệm vụ” loại bỏ Hamas ở Gaza. Trong khi nhiều đại biểu đã bỏ ra ngoài để bày tỏ sự phản đối.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: AP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc bằng cách ca ngợi các hoạt động của Israel chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Trung Đông.

Khi Thủ tướng Israel bắt đầu phát biểu, hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp.

Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết “hoàn thành nhiệm vụ” xóa bỏ Hamas ở Gaza.

"Những phần tử cuối cùng, tàn dư cuối cùng của Hamas, đang cố thủ ở Thành phố Gaza. Chúng thề sẽ lặp lại tội ác ngày 7 tháng 10 hết lần này đến lần khác, bất kể lực lượng của chúng đã suy yếu đến đâu", ông nói. "Đó là lý do tại sao Israel phải hoàn tất công việc. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt."

Ông nói thêm: “Vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã thực hiện cuộc tấn công tồi tệ nhất vào người Do Thái kể từ sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Chúng đã tàn sát 1.200 người vô tội.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng chỉ trích mạnh mẽ những nhận định quốc tế về cuộc chiến của Israel ở Gaza, cáo buộc các nhà lãnh đạo thế giới đã khuất phục trước “phương tiện truyền thông thiên vị, các nhóm Hồi giáo cực đoan và đám đông bài Do Thái” .

Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo thế giới đang tiến hành “cuộc chiến chính trị và pháp lý chống lại Israel”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ khái niệm về nhà nước Palestine, gọi làn sóng công nhận gần đây của các nước là “đáng xấu hổ, hoàn toàn điên rồ và mất trí”.

Netanyahu kết thúc bài phát biểu của mình bằng tầm nhìn về một tương lai hòa bình hơn cho Trung Đông và cho biết Syria và Lebanon là chìa khóa cho mục tiêu đó.

“Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc với chính phủ mới của Syria”. Ông cho biết hòa bình giữa Lebanon và Israel cũng có thể đạt được.

"Tôi tin rằng trong những năm tới, Trung Đông sẽ có diện mạo hoàn toàn khác. Nhiều kẻ đang gây chiến với Israel hôm nay sẽ phải ra đi vào ngày mai", ông nói.

Dự kiến, ông Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/9, người đã tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực của Israel nhằm sáp nhập Bờ Tây -một thông điệp được đưa ra sau kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất gần đây đã được thảo luận với các nhà lãnh đạo Ả Rập.

Theo CNN, Reuters, Aljazeera