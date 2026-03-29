Nhi Sơn quan tâm công tác an sinh xã hội

Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Nhi Sơn đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở xã Nhi Sơn nhận quà cứu trợ.

Trên tinh thần đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được địa phương triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. UBND xã thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng thụ hưởng để bảo đảm việc chi trả đúng quy định của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay sai sót. Nhờ vậy, nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã đã được quan tâm, chăm lo tốt hơn, góp phần ổn định đời sống và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bên cạnh việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, công tác vận động, tiếp nhận và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo cũng được địa phương đặc biệt chú trọng. Trong năm 2025, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể tiếp nhận và trao tặng quà từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 900 triệu đồng, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những dấu ấn rõ nét trong công tác an sinh xã hội tại xã Nhi Sơn là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, xã đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ giúp các hộ gia đình ổn định chỗ ở mà còn mang lại niềm tin và động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Song song với đó, việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội cũng được xã Nhi Sơn quan tâm triển khai. Cũng trong năm qua, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ trợ giúp xã hội cho 34 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Việc rà soát, lập hồ sơ và xét duyệt các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định, giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận kịp thời với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, xã Nhi Sơn còn chú trọng thực hiện các chương trình hỗ trợ lương thực cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng. Theo Quyết định số 5402/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 1 đến tháng 9-2025, xã đã tiếp nhận và cấp phát 32.210kg gạo cho 41 hộ nghèo tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, xã cũng triển khai cấp gạo hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của tỉnh Thanh Hóa; đã cấp phát tổng cộng 334.080kg gạo cho 617 hộ dân trên địa bàn. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, vừa góp phần bảo đảm đời sống cho người dân vùng rừng, vừa khuyến khích họ tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Không chỉ tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp, xã Nhi Sơn còn đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, coi đây là giải pháp căn cơ giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chương trình đào tạo nghề.

Nhờ những nỗ lực đó, trong năm 2025, trên địa bàn xã có 438 lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh, tăng 48 lao động so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng số lượng lao động có việc làm ổn định đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh tạo việc làm trong nước, xã Nhi Sơn cũng khuyến khích người dân tham gia chương trình xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Hiện trên địa bàn xã có 6 trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dù số lượng chưa nhiều, nhưng đây là hướng đi mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các gia đình và góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định, lâu dài.

Nhìn chung, công tác an sinh xã hội tại xã Nhi Sơn trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng đối tượng, góp phần bảo đảm đời sống cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội. Đồng thời, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Trong thời gian tới, xã Nhi Sơn tiếp tục xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hướng tới, công tác an sinh xã hội không chỉ là chính sách mà còn là sự thể hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Trường Giang