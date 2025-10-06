Nhật Bản: Tân Chủ tịch LDP hoàn thiện nhân sự chủ chốt sau bầu cử.

Tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi đang gấp rút hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn nội bộ vào cuối tuần qua.

Tổng thư kí Đảng LDP Toshimitsu Motegi. Ảnh: Tehrantimes.com

Theo báo Asahi, bà Sanae Takaichi ngày 5/10 đã xác nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Thư ký Đảng LDP Toshimitsu Motegi làm Bộ trưởng Ngoại giao khi bà nhậm chức Thủ tướng, đánh dấu sự trở lại của một chính trị gia kỳ cựu từng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Tokyo. Ông Motegi từng giữ chức Ngoại trưởng từ 2019 đến 2021 dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga. Nếu trở lại chức vụ này, ông sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và củng cố liên minh Mỹ- Nhật, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Tăng cường quan hệ với các nước châu Á và ASEAN, giữ lập trường cứng rắn với Trung Quốc, đóng vai trò cầu nối với Hàn Quốc, nhất là khi Tokyo và Seoul đang cải thiện quan hệ sau nhiều năm căng thẳng.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara được cho là sẽ đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Nội các, tức người phát ngôn và điều phối chính sách trung tâm của chính phủ.

Bên cạnh đó, bà Sanae Takaichi cũng đang xem xét đề cử cựu Thủ tướng Taro Aso (85 tuổi), làm Phó Chủ tịch Đảng LDP, chức vụ số hai trong LDP. Ông Taro Aso là người đã ủng hộ mạnh mẽ bà Takaichi trong cuộc bầu cử Chủ tịch LDP. Các vị trí chủ chốt khác dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 7/10.

Bà Sanae Takaichi phát biểu trong Cuộc tranh luận ứng cử viên Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 24 tháng 9 năm 2025. Ảnh:Jia Haocheng/Pool /Reuters.

Ở tuổi 64, bà Sanae Takaichi, nữ lãnh đạo đầu tiên của LDP trong gần hai thập kỷ, nhiều khả năng sẽ được Quốc hội bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản tại phiên họp đặc biệt dự kiến diễn ra cuối tháng 10. Trước đó, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã tuyên bố từ chức sau khi liên minh cầm quyền đánh mất đa số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng Bảy.

Trong cuộc họp báo sau khi đắc cử, bà Takaichi khẳng định sẽ mở rộng hợp tác với các phe đối lập và cân nhắc trao trọng trách cho cả bốn đối thủ từng cạnh tranh với mình trong nội các hoặc bộ máy đảng.Việc sắp xếp nhân sự mới được xem là bước đi đầu tiên của bà Takaichi nhằm củng cố quyền lực trong nội bộ LDP, đồng thời tìm kiếm sự ổn định chính trị trong bối cảnh đảng này đang ở thế thiểu số tại Quốc hội Nhật Bản.

Nhật Lệ

Nguồn Asahi, Kyodo news