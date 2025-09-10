Nhật Bản đóng cửa các trung tâm giáo dục tại Nga

Ngày 10/9, Chính phủ Nhật Bản cho biết đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trung tâm giáo dục do Tokyo tài trợ tại Nga trong thời gian tới. Theo Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, 6 trung tâm giáo dục đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử” và việc đóng cửa này diễn ra “trước những thay đổi lớn trong tình hình tại Nga và trong quan hệ hai nước.”

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Được thành lập trong giai đoạn 1994-2001, các trung tâm này của Nhật Bản được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường quan hệ hai nước thông qua những hoạt động như giảng dạy tiếng Nhật, tổ chức các chương trình đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp.

Quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi Nga hồi tháng 1 đã chấm dứt việc thực thi các bản ghi nhớ liên quan đến hoạt động của các trung tâm này - động thái mà chính phủ Nhật Bản khi đó gọi là “không thể chấp nhận được.”

Ông Hayashi cho biết Nhật Bản đã thông báo cho Nga thông qua kênh ngoại giao, đồng thời một lần nữa bày tỏ lấy làm tiếc về việc chấm dứt thỏa thuận. Ông cũng cho biết, trong tháng 7 và tháng 8, nhà chức trách Nga đã hai lần kiểm tra thực địa tại trung tâm Nhật Bản ở Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông Nga./.

Theo TTXVN