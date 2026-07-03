Nhật Bản - Ấn Độ: Bước đi chiến lược định hình trật tự mới tại châu Á

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1-3/7 và Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc của môi trường địa chính trị và kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhật Bản và Ấn Độ nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược và Toàn cầu Đặc biệt. Ảnh: RU.

Cú chuyển mình chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cần được nhìn nhận như một bước đi chiến lược được tính toán kỹ lưỡng, thay vì chỉ là một hoạt động ngoại giao thông thường. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm cả Tokyo và New Delhi đều đang tìm cách củng cố vị thế trong một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng, nơi các vấn đề an ninh, kinh tế và cạnh tranh công nghệ ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. Chuyến thăm gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Nhật Bản không chỉ xem Ấn Độ là một đối tác thân thiện mà còn là một nhân tố trung tâm trong chiến lược khu vực dài hạn của mình.

Mục tiêu chính của chuyến thăm là làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác Nhật Bản - Ấn Độ trên cả phương diện chiến lược và kinh tế. Nhật Bản coi Ấn Độ là đối tác thiết yếu trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và rộng mở. Chính tầm nhìn lớn đó đã tạo nên ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm. Quan hệ song phương hiện không còn chỉ dừng lại ở những tuyên bố ngoại giao mang tính nghi thức hay những thông điệp quen thuộc tại các hội nghị thượng đỉnh, mà đang được định hình bởi nhu cầu hợp tác thực chất về quyền lực, khả năng chống chịu và ảnh hưởng khu vực.

Từ “bạn xã giao” sang “đối tác hành động”

Điều khiến chuyến thăm lần này trở nên đặc biệt quan trọng chính là tư duy chiến lược phía sau nó. Cách tiếp cận của Nhật Bản thể hiện sự thực dụng, hướng tới tương lai và tập trung mạnh vào kết quả cụ thể. Tokyo dường như đang tìm kiếm một mối quan hệ đối tác có khả năng mang lại những thành quả thực tế trong các lĩnh vực như khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và hợp tác quốc phòng. Theo nghĩa đó, chuyến thăm phản ánh sự chuyển dịch từ tình hữu nghị mang tính biểu tượng sang quan hệ đối tác mang tính thực chất.

Nhật Bản - Ấn Độ: Từ đối tác chiến lược đến đối tác hành động. Ảnh: PMOJ.

Nhật Bản đang hướng tới một mối quan hệ có thể giúp nước này ứng phó với những bất ổn toàn cầu, đồng thời tạo ra các cơ hội mới về đầu tư và hợp tác công nghiệp. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận, cho thấy Tokyo ngày càng xem Ấn Độ không chỉ là đối tác ngoại giao mang tính nghi lễ mà còn là một trụ cột chiến lược và kinh tế của châu Á. Vì vậy, chuyến thăm mang cả giá trị ngoại giao trước mắt lẫn ý nghĩa chính sách dài hạn.

An ninh kinh tế là ưu tiên hàng đầu

Đây cũng là lý do chuyến thăm cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ chiến lược mà còn ở khía cạnh kinh tế. Nhật Bản ngày càng lo ngại về sự mong manh của các chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như những rủi ro từ sự phụ thuộc quá mức trong các lĩnh vực then chốt. Ấn Độ được xem là một phần lời giải cho bài toán đó nhờ quy mô lớn, sự ổn định chính trị và vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực sản xuất cũng như đổi mới sáng tạo số.

Do đó, hội nghị thượng đỉnh là cơ hội để hai bên thảo luận về cách giảm thiểu các điểm dễ tổn thương và xây dựng những cơ chế hợp tác đáng tin cậy hơn trong các ngành sẽ định hình tương lai. Một khuôn khổ hợp tác chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn sẽ là một trong những thành tựu quan trọng nhất, đặc biệt nếu bao gồm các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng năng lượng sạch. Đây không phải là những vấn đề riêng lẻ mà là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm xây dựng mối quan hệ song phương bền vững hơn và phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 3/7, Tuyên bố chung về An ninh Kinh tế xác định an ninh kinh tế là một trụ cột nền tảng trong quan hệ song phương và hướng tới việc nâng cấp hợp tác thông qua các dự án cụ thể trong năm lĩnh vực ưu tiên gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lượng sạch và dược phẩm. Tuyên bố nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở “lòng tin lẫn nhau, các giá trị chung và lợi ích tương đồng”, đồng thời khẳng định sự thịnh vượng, an ninh và tương lai kinh tế của hai quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Công nghệ và tăng trưởng trong tương lai

Một khía cạnh quan trọng khác của chuyến thăm là chương trình nghị sự về công nghệ. Nhật Bản và Ấn Độ đều nhận thức rõ rằng sức mạnh trong tương lai sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng làm chủ công nghệ tiên tiến, hệ thống số và đổi mới công nghiệp. Đó là lý do hợp tác trong các lĩnh vực như AI, chất bán dẫn và năng lượng sạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Công ty Fujifilm thông báo sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Những ngành này không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn mà còn có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp tới năng lực cạnh tranh quốc gia. Nếu hai bên có thể tiến tới các tuyên bố chính thức hoặc các cam kết chính sách phối hợp, điều đó sẽ mang lại nội dung thực chất cho hội nghị thượng đỉnh. Nó cho thấy quan hệ đối tác không chỉ dừng ở sự đồng thuận chính trị rộng lớn mà còn hướng tới việc xây dựng một nền tảng chung cho tăng trưởng trong tương lai.

Theo nghĩa đó, chuyến thăm có thể được xem là nỗ lực nhằm gắn kết tư duy chiến lược với tham vọng công nghệ.

Làn sóng đầu tư mới: Nhật Bản tìm đến “mỏ vàng” Ấn Độ

Sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản trong chuyến thăm Ấn Độ lần này cho thấy Tokyo mong muốn hội nghị thượng đỉnh sẽ dẫn tới các hoạt động đầu tư và hợp tác công nghiệp cụ thể, chứ không chỉ dừng ở những cam kết cấp chính phủ.

Điều này rất quan trọng bởi giá trị của một chuyến thăm cấp cao không chỉ được đo bằng các tuyên bố ngoại giao mà còn bằng khả năng tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế lâu dài. Nếu hội nghị thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hiện diện tại Ấn Độ, điều đó sẽ gia tăng trọng lượng cho quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Đây có thể là động lực giúp Ấn Độ thu hút thêm đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng, năng lượng sạch và công nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, Nhật Bản cũng có cơ hội tiếp cận một trong những thị trường lớn năng động nhất thế giới và một đối tác có khả năng hỗ trợ chiến lược đa dạng hóa dài hạn.

Hạt nhân chiến lược của quan hệ đối tác

Ý nghĩa chiến lược sâu xa hơn của chuyến thăm nằm ở cách nó kết nối các yếu tố kinh tế, an ninh và địa chính trị khu vực. Nhật Bản và Ấn Độ đều đang tìm cách xây dựng một mối quan hệ đối tác có thể tăng cường khả năng chống chịu trong môi trường quốc tế đầy bất định.

Điều này đồng nghĩa với việc quan hệ song phương không còn chỉ được định hình bởi các giá trị chung hay tình hữu nghị truyền thống. Thay vào đó, nó ngày càng được xác định bởi nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực như ổn định năng lượng, năng lực cạnh tranh công nghiệp, vị thế dẫn đầu công nghệ và cân bằng chiến lược tại châu Á.

Vì thế, hội nghị thượng đỉnh không chỉ là một sự kiện song phương mà còn là một phần trong cấu trúc chính trị rộng lớn hơn của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả Nhật Bản và Ấn Độ đều có lợi ích trong việc duy trì tính mở, giảm sự phụ thuộc quá mức và bảo đảm cân bằng khu vực ổn định. Sự hợp tác giữa hai nước không chỉ nhằm phục vụ lợi ích song phương mà còn hướng tới việc định hình trật tự khu vực mà họ mong muốn.

Liên kết quốc phòng và an ninh

Quốc phòng và an ninh tiếp tục là một thành tố quan trọng, dù chương trình nghị sự kinh tế nổi bật hơn. Cả hai quốc gia đều hiểu rằng một quan hệ đối tác vững chắc không thể chỉ dựa trên thương mại và đầu tư, mà còn phải được xây dựng trên nền tảng lòng tin, sự phối hợp và khả năng cùng ứng phó với các thách thức khu vực.

Không quân Ấn Độ (IAF) và Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) tham gia Cuộc tập trận Veer Guardian. Ảnh: Bộ quốc phòng Ấn Độ.

Cuộc gặp lần này cho thấy Nhật Bản mong muốn Ấn Độ trở thành đối tác lâu dài trong việc định hình một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và rộng mở, trong khi Ấn Độ cũng hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Nhật Bản khi mở rộng vai trò khu vực của mình.

Điều đó khiến mối quan hệ này vượt xa khuôn khổ một thỏa thuận kinh tế đơn thuần. Nó đang phát triển thành một quan hệ đối tác chiến lược với các chiều cạnh chính trị, công nghệ và an ninh bổ trợ lẫn nhau.

Cột mốc lịch sử và bước ngoặt định hình cục diện

Điểm nhấn nổi bật nhất của chuyến thăm là đây là chuyến công du chính thức đầu tiên tới Ấn Độ của Thủ tướng Takaichi Sanae kể từ khi nhậm chức, cùng cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi.

Điều này mang lại giá trị ngoại giao rất lớn, nhưng điểm đáng chú ý hơn nằm ở sự thay đổi trong cách tiếp cận. Quan hệ hai nước đang dịch chuyển từ những tuyên bố thiện chí mang tính khái quát sang một mô hình hợp tác thực chất hơn, dựa trên các mục tiêu và kết quả cụ thể.

Đây là thay đổi quan trọng bởi nó cho thấy cả hai bên hiện đều tập trung vào hợp tác thực tiễn thay vì chỉ dừng ở sự đồng thuận mang tính biểu tượng. Giá trị thực sự của chuyến thăm sẽ được đánh giá thông qua khả năng tạo ra những cam kết rõ ràng hơn, sự phối hợp chặt chẽ hơn và động lực phát triển mới trong các lĩnh vực then chốt.

Tín hiệu gửi đến châu Á: Trật tự mới của các cường quốc

Chuyến thăm cũng gửi đi một thông điệp rộng lớn hơn đối với khu vực. Việc Nhật Bản tăng cường gắn kết với Ấn Độ cho thấy mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác dân chủ quan trọng nhằm định hình tương lai của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục được công nhận là một đối tác chiến lược và kinh tế lớn với vai trò ngày càng gia tăng. Điều này khiến chuyến thăm có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quan hệ song phương.

Nó phản ánh câu hỏi lớn hơn về cách các cường quốc châu Á đang thích ứng với một trật tự khu vực ngày càng cạnh tranh và bất định. Theo nghĩa đó, hội nghị thượng đỉnh không chỉ xoay quanh Nhật Bản và Ấn Độ, mà còn liên quan tới cách hai nước nhìn nhận vai trò của mình trong một châu Á đang thay đổi, nơi an ninh, công nghệ và khả năng chống chịu kinh tế ngày càng gắn bó mật thiết với nhau.

Tokyo và New Delhi củng cố quan hệ đối tác nhằm định hình tương lai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: PMOJ.

Nhìn chung, chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Takaichi Sanae có thể được hiểu là một tuyên bố chiến lược mang tính thực tiễn. Chuyến thăm phản ánh mong muốn của Nhật Bản trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ với Ấn Độ theo hướng có cấu trúc rõ ràng hơn, định hướng kết quả nhiều hơn và gắn chặt hơn với những thực tế của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện đại.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng bởi nó cho thấy cả hai quốc gia không còn hài lòng với sự đồng thuận chung chung. Thay vào đó, họ đang nỗ lực xây dựng một quan hệ đối tác có khả năng mang lại giá trị thực chất trong thời kỳ chuyển biến chiến lược. Chính điều đó tạo nên tầm quan trọng, động lực và ý nghĩa lâu dài của chuyến thăm đối với tương lai của châu Á.

Thúy Hà