Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025): Xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả

Chi cục Hải quan khu vực X đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan, đồng thời góp phần kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế trên địa bàn quản lý.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đề cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực xây dựng hải quan chính quy, hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7/2025, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực X gồm 2 tỉnh Thanh Hóa và Sơn La, trụ sở đặt tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cơ cấu tổ chức của chi cục hiện có 6 đơn vị cấp phòng, đội và 5 hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới, lãnh đạo chi cục đã chủ động, tích cực, khẩn trương, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của tổ chức, cá nhân liên quan diễn ra thông suốt. Theo đó, chi cục chính thức triển khai Hệ thống CCES (hệ thống điều hành tập trung hải quan), nhằm tăng cường hiệu quả công việc, quản lý nội ngành và bảo đảm việc luân chuyển văn bản, thông tin được nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, triển khai Hệ thống Ecus 6, thí điểm công cụ hỗ trợ đăng ký tiếp nhận, kiểm hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi ngành hải quan chính thức thực hiện tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Không dừng lại ở cải cách hành chính truyền thống, đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hiện đại hóa hải quan, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, hài hòa hóa các chế độ quản lý theo chuẩn mực của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Đồng thời áp dụng ứng dụng đo thời gian giải phóng hàng tại các hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để đánh giá hiệu quả chất lượng giải quyết công việc... Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác quản lý thu thuế điện tử, thông quan 24/7 và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao quản lý thuế, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước. Phối hợp với các ngân hàng tổ chức thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực X đã tích cực triển khai đa dạng, phong phú hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thông qua đó nhằm tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cũng như năng lực cạnh tranh kinh tế của địa bàn quản lý. Các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu chủ động phân công công chức thường trực cả ngày nghỉ, ngày lễ, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa nhanh chóng, liên tục, kịp thời, an toàn, đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, nhanh chóng các ý kiến, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh việc thúc đẩy ký kết hợp tác, Chi cục Hải quan khu vực X đã duy trì tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về hải quan. Thông qua việc xây dựng và ký kết chương trình hợp tác cụ thể với các hiệp hội, doanh nghiệp, hai bên cùng hướng tới sự hiểu biết, đồng thuận, hỗ trợ và đồng hành; nâng cao hơn nữa chất lượng, đưa sự kết nối giữa hải quan - doanh nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả. Từ năm 2014 đến giữa năm 2025, thông qua các hình thức đối thoại như hội nghị, tuyên truyền, văn bản và trực tiếp tại nơi làm thủ tục, chi cục đã tham vấn, trả lời vướng mắc cho hàng nghìn lượt doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn quản lý.

Toàn bộ thủ tục hải quan được Chi cục Hải quan khu vực X giải quyết trên môi trường mạng.

Cùng với đó, công tác giám sát, quản lý, kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng, chống ma túy được thực hiện thường xuyên, liên tục. Chi cục luôn chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, hàng lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời ngăn chặn các hành vi sai phạm.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, từ năm 2021-2024, Chi cục Hải quan khu vực X luôn được xếp trong tốp đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành cấp tỉnh và thuộc nhóm dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính của ngành hải quan. Thông qua công tác chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp đã giúp nguồn thu ngân sách của chi cục luôn ở mức cao, vượt chỉ tiêu của Cục Hải quan và Bộ Tài chính giao. Chỉ tính trong 8 tháng năm 2025, số thu ngân sách Nhà nước của chi cục đạt 13.701,3 tỷ đồng, đạt 76,09% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng) và đạt 62,22% chỉ tiêu phấn đấu của Cục Hải quan giao (22.020 tỷ đồng).

Ông Lê Xuân Cương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho biết: Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực X lần thứ I đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đảng ủy Chi cục tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ... Thông qua đó, nhằm xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng thu ngân sách, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế trên địa bàn quản lý.

Bài và ảnh: Đồng Thành