Nhân kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2025): Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, được thể hiện qua lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, phụng sự Tổ quốc, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Do ảnh hưởng của bão số 3, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở trên địa bàn xã Hiền Kiệt đến vị trí an toàn.

Cách đây 80 năm, ngày 24/8/1945 Chi đội Đinh Công Tráng - đội quân chủ lực đầu tiên của LLVT Thanh Hóa ra đời. Đây được xem là sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển của LLVT cách mạng Thanh Hóa. Sau khi ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4; sự nuôi dưỡng, đùm bọc của Nhân dân, LLVT tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn thử thách, cùng toàn dân trường kỳ kháng chiến, lập nên những chiến công chói lọi, đi vào những trang sử vàng lịch sử dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, LLVT Thanh Hóa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bộ đội Cụ Hồ cũng luôn có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn gian khổ, cùng kề vai sát cánh giúp đỡ Nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đưa văn hóa, y tế về thôn, bản, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo; tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa...

Người dân nhớ mãi hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 (Bộ CHQS Thanh Hóa) dầm mình trong dòng nước lũ để giúp bà con hai xã Cẩm Lương, Cẩm Phong trước đây khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân. Đó là hình ảnh hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đồng loạt ra quân giúp đỡ đồng bào các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh xảy ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng vào trung tuần tháng 9/2024, khiến nhiều bản làng, hàng trăm hộ dân bị cô lập, chia cắt. Trong đó có nhiều gia đình đứng trước nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, đá đe dọa đến sự an toàn về tính mạng, tài sản. Đó là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT giúp người dân gặt lúa, chạy lũ...

Trong những ngày cả tỉnh, cả nước căng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa luôn sát cánh cùng các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh và toàn dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm chiến thắng đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh cao quý, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Không chỉ đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, LLVT Thanh Hóa còn hăng hái tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, các cấp, ngành, địa phương phát động. Điển hình như phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”. Trong giai đoạn 2020-2025 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã huy động gần 10.000 ngày công, trên 6 tỷ đồng, hàng nghìn tấn xi măng, cát, đá để nâng cấp 70km đường giao thông liên thôn, liên bản, xây dựng sân nhà văn hóa thôn, bản; đào, đắp khơi thông gần 2.000km kênh mương nội đồng; tham gia hỗ trợ các xã, thôn, bản đạt chuẩn NTM; hỗ trợ xây dựng hàng trăm “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà 100 đồng” cho các đối tượng là quân nhân, gia đình chính sách, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền gần 30 tỷ đồng. Tham gia đóng góp xây dựng các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng chống thiên tai”, chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo”... với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc...

Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: Những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua là nguồn sức mạnh to lớn để LLVT tỉnh nhà tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chế độ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích mới, trở thành phong trào hành động cách mạng tự giác, rộng khắp trong toàn quân, qua đó phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ thực tiễn đã minh chứng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dù đối mặt với bao hiểm nguy nhưng họ vẫn tiến về phía trước, chấp nhận hy sinh để đời sống Nhân dân được bình yên, ấm no, hạnh phúc. Những nghĩa cử cao đẹp ấy được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, góp phần nhân lên hình ảnh sáng ngời về “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: Xuân Minh