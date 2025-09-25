Nhà Trắng yêu cầu kế hoạch sa thải hàng loạt trước khả năng chính phủ đóng cửa

Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ có thể đóng cửa vào tuần tới, đánh dấu sự thay đổi lớn so với việc cho nhân viên nghỉ việc tạm thời thường thấy trong các lần đóng cửa trước đây.

Ảnh: AFP.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng đã gửi bản ghi nhớ tới các cơ quan liên bang yêu cầu xác định các chương trình, dự án và hoạt động mà nguồn tài trợ sẽ hết hạn vào ngày 1/10 nếu Quốc hội Mỹ không thông qua luật để duy trì hoạt động của chính phủ liên bang.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) cho biết trong bản ghi nhớ do Nhà Trắng cung cấp: “Các chương trình không được hưởng lợi từ khoản phân bổ bắt buộc sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất nếu chính phủ đóng cửa”.

Không rõ liệu Nhà Trắng có đang cố gắng lợi dụng khả năng đóng cửa chính phủ để thúc đẩy nỗ lực cắt giảm lực lượng lao động liên bang của Tổng thống Donald Trump hay đây chỉ là chiến thuật đàm phán để buộc đảng Dân chủ phải đồng ý thông qua luật tài trợ của đảng Cộng hòa.

“Đây là một nỗ lực đe dọa”, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết. "Ông Donald Trump đã sa thải các công chức liên bang ngay từ ngày đầu tiên - không phải để điều hành đất nước, mà là để hù dọa."

Ông dự đoán bất kỳ vụ sa thải nào cũng sẽ bị tòa án bác bỏ, giống như những vụ khác.

Hôm 23/9, ông Trump đã hủy bỏ cuộc họp với các lãnh đạo Dân chủ cấp cao tại Quốc hội để thảo luận về ngân sách chính phủ, làm gia tăng nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần vào tuần tới. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc này.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã phát động chiến dịch cắt giảm lực lượng lao động dân sự liên bang gồm 2,4 triệu thành viên, mà ông cho là cồng kềnh và kém hiệu quả.

Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor cho biết khoảng 300.000 công chức liên bang sẽ nghỉ việc vào cuối năm 2025.

Khoảng 154.000 trong số những nhân viên này đã chấp nhận thỏa thuận và dự kiến ​​sẽ rời khỏi biên chế của chính phủ Mỹ vào ngày 30/9, ngày cuối cùng của năm tài chính liên bang. Đây cũng là hạn chót để ông Trump và Quốc hội đạt được thỏa thuận về chi tiêu liên bang nhằm tránh việc đóng cửa chính phủ.

TD (theo Reuters, The Guardian)