Nhà Trắng: Kênh đối thoại Mỹ - Iran vẫn được duy trì, Tehran mong muốn đạt thỏa thuận mới

Nhà Trắng vừa cho biết Iran vẫn đang duy trì các cuộc trao đổi với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận mới, bất chấp căng thẳng quân sự gia tăng giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Fox news.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump khẳng định các kênh đối thoại với Tehran vẫn đang được duy trì. Theo bà Leavitt, phía Iran tiếp tục liên lạc với Washington và mong muốn đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, bà Leavitt nhấn mạnh, Washington sẽ không để Tehran tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz “mà không phải gánh chịu hậu quả”.

Những tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo đã thực hiện đêm không kích thứ 6 liên tiếp, nhưng không công bố các mục tiêu cụ thể.

Trong khi đó, Truyền thông Iran cho biết ít nhất 3 cây cầu ở miền Nam nước này đã bị tấn công, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Đài Press TV đưa tin 2 trong số các cây cầu bị đánh trúng nằm tại thành phố Bandar Khamir và đã công bố hình ảnh cùng video về hiện trường sau vụ tấn công.

Ngoài ra, tên lửa Mỹ được cho là đã tấn công sân bay Iranshahr ở đông nam Iran. Một cuộc không kích khác trúng vào khu dân cư tại thành phố cảng Bandar Abbas khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Truyền thông Iran cho biết ít nhất 3 cây cầu ở miền Nam nước này đã bị tấn công, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Ảnh: Press TV.

Một quan chức tình báo cấp cao của Iran cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran hoặc tiến hành các vụ ám sát nhằm vào giới chức nước này thì toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá.

Theo đó, Iran sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh toàn diện trên phạm vi khu vực, khiến Mỹ “bàng hoàng” và chứng minh rằng những đánh giá cũng như kỳ vọng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “phi thực tế”.

Quan chức Iran cũng tuyên bố kế hoạch leo thang quân sự của Tehran sẽ đầy bất ngờ, đồng thời nhấn mạnh giới lãnh đạo nước này đã đạt được sự đồng thuận cao về việc triển khai kế hoạch này.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu/RT.