Nhà mạng bắt đầu khóa SIM thuê bao chưa xác thực sinh trắc học

Sau hơn hai tuần Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực, nhiều nhà mạng tại Việt Nam đã chính thức triển khai khóa một chiều đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin sinh trắc học hoặc bị xác định không chính chủ. Động thái này được xem là bước siết chặt quản lý SIM di động nhằm ngăn chặn SIM rác, hạn chế lừa đảo và bảo đảm an toàn cho các giao dịch số

Từ đầu tháng 5, không ít người dùng di động bất ngờ rơi vào tình trạng không thể gọi điện, nhắn tin hay nhận mã OTP do SIM bị nhà mạng khóa chiều liên lạc. Nguyên nhân được xác định là chưa hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định mới về chuẩn hóa dữ liệu sinh trắc học.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm mỗi thuê bao di động có đầy đủ bốn trường dữ liệu gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh sinh trắc học khuôn mặt; đồng thời toàn bộ thông tin này phải trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những thuê bao chưa xác thực, thông tin không chính xác hoặc bị người đứng tên xác nhận “không phải số đang sử dụng” trên hệ thống VNeID sẽ được nhà mạng gửi tin nhắn cảnh báo, yêu cầu cập nhật lại trong thời gian quy định. Nếu sau khoảng 5 đến 15 ngày kể từ khi nhận thông báo mà người dùng vẫn chưa thực hiện, SIM sẽ bị khóa một chiều; tiếp đó có thể bị khóa hai chiều và thu hồi số nếu tiếp tục không bổ sung hồ sơ xác thực.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, qua rà soát bước đầu đã có gần 900.000 thuê bao được xác định không chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận đang sử dụng đúng chủ thể, song vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa hoàn tất xác nhận. Đây là lý do các nhà mạng đồng loạt tăng cường nhắn tin, gọi điện và triển khai khóa dịch vụ theo từng đợt trong tháng 5.

Đáng chú ý, không chỉ các SIM đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số, hộ chiếu cũ hay giấy tờ chuyên ngành cần cập nhật lại dữ liệu, mà cả những thuê bao do người thân đứng tên hộ, SIM mua lâu năm tại đại lý nhưng chưa sang chính chủ cũng nằm trong diện phải xác thực bổ sung.

Theo các doanh nghiệp viễn thông, người dùng có thể tự thực hiện xác thực sinh trắc học ngay tại nhà thông qua ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT, My MobiFone hoặc qua nền tảng VNeID. Trường hợp gặp khó khăn về thao tác, người dân có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch để được hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt, đối soát căn cước công dân và khôi phục dịch vụ nếu SIM đã bị khóa.

Giới chuyên gia đánh giá, việc áp dụng xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động là bước đi cần thiết trong bối cảnh SIM rác, SIM ảo từng bị lợi dụng cho các cuộc gọi lừa đảo, giả mạo cơ quan chức năng và chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp thời gian qua. Khi mỗi số điện thoại được gắn với một danh tính thật, việc truy vết, xử lý vi phạm cũng trở nên minh bạch hơn.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra tình trạng SIM đang sử dụng, rà soát các số điện thoại đứng tên mình trên VNeID và hoàn tất xác thực trước ngày 15/6 để tránh bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng đến công việc cũng như các giao dịch ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến.

Theo VTV8