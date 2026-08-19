Giữ mạch thông tin thông suốt từ cơ sở

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở tiếp tục được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm duy trì. Dù điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông vẫn nỗ lực bảo đảm dòng chảy thông tin thông suốt, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hoạt động của địa phương đến với Nhân dân.

Nhân viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nông Cống sản xuất các bản tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Phía sau những bản tin phát thanh vang lên đều đặn mỗi ngày, những dòng tin, hình ảnh được cập nhật trên các nền tảng số là sự tận tụy và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên, điều kiện tác nghiệp còn khó khăn, song những người làm công tác thông tin vẫn tích cực, chủ động bám địa bàn, bám cơ sở để bảo đảm thông tin đến với người dân đầy đủ và kịp thời. Tại xã Nông Cống, đều đặn mỗi ngày, các bản tin phát thanh được chuyển tải tới người dân qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Cùng với đó, những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, hoạt động của địa phương cũng thường xuyên được cập nhật trên các nền tảng số, góp phần mở rộng kênh tiếp cận thông tin cho người dân.

Chị Hoàng Thị Yến, cán bộ phụ trách công tác truyền thông tại xã Nông Cống, cho biết: “Dù đã có nhiều năm gắn bó với nghề, song yêu cầu công việc hiện nay cao hơn trước vì chỉ có 2 cán bộ nhưng phải đảm nhận nhiều khâu từ ghi hình, chụp ảnh, viết tin đến biên tập và đăng tải nội dung. Dù vậy, tôi cùng đồng nghiệp luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để thông tin của địa phương được cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời đến với người dân”.

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết: “Địa phương luôn xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Vì vậy, dù còn khó khăn về nguồn lực, xã vẫn quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền”.

Tại xã Tam Lư, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã còn đảm nhận thêm công tác truyền thông, dịch vụ nông nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, các cán bộ trong đơn vị đã chủ động phối hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm để duy trì hoạt động thông tin, tuyên truyền. Chị Lê Thị Huệ, cán bộ trung tâm cho biết: “Khối lượng công việc hiện nay tăng lên đáng kể so với trước đây, song đơn vị luôn xác định công tác truyền thông không được gián đoạn. Vì vậy, ngoài cán bộ phụ trách chính, các thành viên trong trung tâm đều chủ động theo dõi, ghi nhận thông tin ở lĩnh vực mình phụ trách, phối hợp viết tin, chụp ảnh nhằm bảo đảm mọi hoạt động của địa phương được cập nhật kịp thời”.

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều cùng những hạn chế về hạ tầng truyền thanh đặt ra không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhất là ở khu vực miền núi, vùng cao biên giới. Tại xã Tam Lư, mặc dù hệ thống truyền thanh thông minh đã được đầu tư nhưng phạm vi phủ sóng vẫn chưa bao quát toàn bộ địa bàn. Để khắc phục, cán bộ phụ trách đã linh hoạt biên soạn các nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau, chuyển tải tới các thôn, bản và kết hợp với các nền tảng số nhằm bảo đảm thông tin không bị gián đoạn.

Có thể thấy, sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác truyền thông ở cơ sở đang từng bước thích ứng với tình hình mới. Dù còn những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động thông tin, tuyên truyền vẫn được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, là nhịp cầu vững chắc nối ý Đảng - lòng dân.

Bài và ảnh: Minh Hà