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Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên biển, sóng cao đến 3,5m

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Sáng nay (19/8), áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h.

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên biển, sóng cao đến 3,5m

Sáng nay (19/8), áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h.

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên biển, sóng cao đến 3,5m

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2h ngày 19/8/2026. (Ảnh: KTTV)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 1h ngày 20/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông; sức gió duy trì cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới chuyển hướng Tây Tây Bắc, giảm tốc độ xuống khoảng 5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 1h ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc, tiếp tục mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguồn: https://vtv.vn/ap-thap-nhiet-doi-gay-gio-manh-tren-bien-song-cao-den-35m-100260819064654415.htm

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