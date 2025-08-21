Nguyệt Ấn phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Nguyệt Ấn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Lặc, dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũ, cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xã Nguyệt Ấn hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã Nguyệt Ấn, Phùng Giáo và Vân Am. Đảng bộ xã có 54 tổ chức cơ sở Đảng với 988 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Bá Ngà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Ấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Nổi bật, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 toàn xã đạt 6,36%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 57,1 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần so với năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giáo dục ngày càng có bước phát triển, quy mô mạng lưới trường, lớp duy trì ổn định.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ xã Nguyệt Ấn đã đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường; an ninh trật tự; xây dựng Đảng. Cùng với đó, Đảng bộ xã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Lặc, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Lặc ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nguyệt Ấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ mới, trên cơ sở 25 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, hành động, các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2035, định hướng đến năm 2045. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Giữ gìn bản sắc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đảm bảo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp và toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngay sau đại hội, đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung thể chế hóa Nghị quyết, xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch; phân công trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành gắn với sản phẩm cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 Nguyệt Ấn cơ bản trở thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lặc, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyệt Ấn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn, nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Lê Bá Ngà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn, nhiệm kỳ 2025-2030.

