Thanh Hóa: Gần 45 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, 70, 71, 72

Sáng 16/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết về hội nhập quốc tế; an ninh năng lượng quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 356 điểm cầu các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các xã, phường, đảng ủy trực thuộc và điểm cầu các thôn, khu phố với sự tham gia của 44.777 cán bộ, đảng viên tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt chuyên đề: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long quán triệt chuyên đề: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 59-NQ/TW. (Ảnh: VGP)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quán triệt về chuyên đề: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 70-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt chuyên đề: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh VGP)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nên rõ: Động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; Giáo dục - đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo. Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai”. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm, chúng ta kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực.

Nhấn mạnh: “Bốn Nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc”, Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà ngoại giao, đội ngũ trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, công nhân, nông dân, thanh niên cả nước đồng lòng, đồng sức, chung tay thực hiện.

Hãy làm cho tinh thần các Nghị quyết được triển khai hôm nay thấm vào mọi cấp, mọi ngành, vào mọi thành phần xã hội, tới từng phường xã, làng bản, thôn xóm, tới từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng ngôi nhà, từng người dân; biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới. Tổng Bí thư Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sau hội nghị của Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm rõ 4 nghị quyết vừa được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt và đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động sát với tình hình cụ thể của tỉnh; các cấp ủy bám sát nội dung của các Nghị quyết để xây dựng chương trình kế hoạch, trong đó cần xác định 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị cần phải làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để các Nghị quyết được triển khai trong đời sống xã hội và mang lại lợi ích cho người dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

