Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ trần

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã từ trần vào hồi 03 giờ 56 phút hôm nay (16/9).

Đồng chí Lê Huy Ngọ (Ảnh: Nông nghiệp và Môi trường).

Đồng chí Lê Huy Ngọ, sinh ngày 13/8/1938 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 6/1988 - 7/1991: Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 7/1991 - 10/1997: ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Từ tháng 10/1997 - 6/2004: ông được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Từ tháng 10/1997 - 6/2008: ông là Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Từ tháng 6/2008, sau khi nghỉ chế độ hưu trí, ông là cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Lễ viếng đồng chí Lê Huy Ngọ bắt đầu từ 9 giờ, ngày 18/9/2025 (tức ngày 27 tháng 7 năm Ất Tỵ), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và di quan lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18/9/2025.

Lễ an táng được tổ chức vào 14 giờ cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

Tuyết Hạnh