Nguy cơ khán giả không được xem trực tiếp vòng bảng U17 châu Á; FIFA dự kiến áp dụng cơ chế “ân xá thẻ vàng” mới tại World Cup 2026

Cuộc đua trụ hạng V.League: Màn so kè kịch tính giữa Đà Nẵng và PVF-CAND; Man Utd áp sát vé dự Champions League; Luka Modric dính chấn thương nặng, lỡ phần còn lại của mùa giải... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/4).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo sẽ chỉ sản xuất tín hiệu truyền hình và phát sóng các trận đấu tại giải U17 châu Á 2026 từ vòng tứ kết trở đi. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ có nguy cơ lớn không được theo dõi trực tiếp hành trình của U17 Việt Nam tại bảng C gặp các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen.

AFC không tổ chức phát sóng các trận đấu của U17 Việt Nam ở vòng bảng giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Đây là giai đoạn then chốt quyết định tấm vé dự World Cup, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland đang đặt quyết tâm rất cao. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 3/5 để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Yemen diễn ra vào rạng sáng ngày 7/5.

Cuộc đua trụ hạng V-League: Màn so kè kịch tính giữa Đà Nẵng và PVF-CAND

Khi ngôi vương gần như đã thuộc về CAHN, tâm điểm V-League 2025/26 dồn về đáy bảng xếp hạng.

PVF-CAND (áo đỏ) bế tắc trước CLB Thanh Hóa bài bản và quyết tâm hơn.

Thất bại 0-1 trước Thanh Hóa đã đẩy PVF-CAND xuống vị trí cuối bảng. Ngược lại, Đà Nẵng vươn lên hạng 13 nhờ trận hòa quả cảm 3- 3 trước Thể Công Viettel. Dù cả hai đội cùng có 13 điểm, đại diện sông Hàn đang nắm lợi thế nhờ hiệu số và kinh nghiệm trụ hạng dày dạn .

CLB Đà Nẵng (áo cam) chưa từ bỏ.

Trong khi PVF-CAND bế tắc với lối chơi rời rạc và biến động trên băng ghế huấn luyện, Đà Nẵng lại cho thấy tinh thần chiến đấu rực lửa cùng sự bổ sung lực lượng chất lượng. Với 6 vòng đấu còn lại, bản lĩnh và sự ổn định sẽ là chìa khóa quyết định đội bóng nào phải nhận tấm vé xuống hạng.

Man Utd áp sát vé dự Champions League

Rạng sáng 28/4, Manchester United đã đánh bại Brentford với tỷ số 2-1 tại vòng 34 Ngoại hạng Anh. Các pha lập công của Casemiro và Benjamin Sesko trong hiệp một giúp “Quỷ đỏ” duy trì sự áp đảo, bất chấp những nỗ lực bám đuổi muộn màng từ đội khách ở cuối trận.

Benjamin Sesko ghi bàn thứ 10 tại Premier League.

Thắng lợi này giúp đội chủ sân Old Trafford nới rộng khoảng cách với vị trí thứ 6 lên thành 11 điểm.

Hiện tại, MU chỉ cần thêm đúng 3 điểm nữa trong 4 vòng đấu cuối là chính thức giành vé trở lại Champions League. Kịch bản trong mơ đang chờ đợi thầy trò HLV Michael Carrick khi họ có cơ hội tự quyết mục tiêu này ngay trong trận derby nước Anh với đại kình địch Liverpool ở vòng đấu tới.

Luka Modric dính chấn thương nặng, lỡ phần còn lại của mùa giải

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric đã chính thức khép lại mùa giải 2025/26 sớm sau khi bị gãy xương gò má trong trận hòa 0-0 giữa AC Milan và Juventus tại vòng 34 Serie A. Ngôi sao 40 tuổi sẽ phải tiến hành phẫu thuật và dự kiến vắng mặt trong 4 trận đấu cuối cùng của Milan tại giải quốc nội.

Modric sẽ kịp trở lại ở World Cup 2026 - Ảnh: @ goalsside .

Dù đây là tổn thất lớn cho Rossoneri trong cuộc đua giữ vị trí Top 4, người hâm mộ Croatia vẫn có thể hy vọng khi Modric được dự báo sẽ kịp bình phục cho World Cup 2026.

“Trái tim” của đội bóng áo ca-rô có thể sẽ phải đeo mặt nạ bảo vệ để cùng các đồng đội chinh chiến tại bảng L, nơi họ đối đầu với Anh, Panama và Ghana vào tháng 6 tới.

FIFA dự kiến áp dụng cơ chế “ân xá thẻ vàng” mới tại World Cup 2026

Nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn cho kỳ World Cup mở rộng 48 đội, FIFA đang xem xét áp dụng thêm một đợt xóa thẻ vàng sau vòng bảng, bên cạnh đợt xóa thẻ truyền thống sau vòng tứ kết. Quy định mới này giúp giảm thiểu nguy cơ các ngôi sao bị treo giò ở những trận knock-out quan trọng do lịch thi đấu kéo dài và sự xuất hiện của vòng 1/16.

Cụ thể, cầu thủ sẽ được “làm sạch” thẻ phạt sau khi kết thúc 3 trận vòng bảng và tiếp tục được xóa lần nữa sau tứ kết.Thay đổi này được đánh giá là công bằng và tất yếu, giúp các đội tuyển bảo toàn lực lượng mạnh nhất cho những trận cầu đỉnh cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho người hâm mộ.

