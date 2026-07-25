Người trẻ và xu hướng du lịch trải nghiệm

Không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng hay “check-in”, du lịch trải nghiệm đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Mỗi chuyến đi không chỉ để khám phá thiên nhiên mà còn là hành trình tìm hiểu văn hóa bản địa, kết nối cộng đồng và lan tỏa lối sống tích cực. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, Thanh Hóa có nhiều điều kiện phát triển loại hình du lịch này theo hướng bền vững.

Du khách trải nghiệm chạy bộ giữa bản làng và cánh đồng lúa xanh mát Pù Luông.

Từ “đi để ngắm” đến “đi để trải nghiệm”

Trong những năm gần đây, cách lựa chọn điểm đến của giới trẻ đã có nhiều thay đổi. Từ chỗ ưu tiên cảnh đẹp và dịch vụ nghỉ dưỡng, nhiều bạn trẻ hiện hướng đến những trải nghiệm gắn với văn hóa, thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Họ sẵn sàng lưu trú tại homestay, tham gia trekking, học nấu món ăn truyền thống, dệt thổ cẩm, làm nông hay khám phá các bản làng còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa. Điều họ tìm kiếm không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là cảm xúc, câu chuyện và những trải nghiệm khác biệt sau mỗi chuyến đi.

Là người yêu thích du lịch, anh Lê Tùng (26 tuổi, Hà Nội) cho biết, Thanh Hóa là điểm đến mà anh và nhóm bạn lựa chọn nhiều lần. Trong chuyến khám phá Pù Luông gần đây, thay vì nghỉ khách sạn, anh chọn lưu trú tại homestay, cùng người dân tham quan guồng nước, học cách dệt thổ cẩm, chế biến các món ăn truyền thống, hay đơn giản là được chạy bộ giữa bản làng xanh ngát. “Điều khiến tôi nhớ nhất không phải cảnh đẹp mà là sự chân thành của người dân và cảm giác được sống trong không gian văn hóa của bản làng. Đó là lý do tôi muốn quay trở lại”, anh Tùng chia sẻ.

Không chỉ khám phá, nhiều bạn trẻ còn kết hợp du lịch với các hoạt động bảo vệ môi trường và thiện nguyện. Anh Trần Quốc Huy (24 tuổi), thành viên một câu lạc bộ du lịch tại Thanh Hóa, cho biết: "Nhóm thường tổ chức các chuyến trekking kết hợp thu gom rác, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển hay hỗ trợ học sinh vùng cao. Mỗi chuyến đi đều ý nghĩa hơn khi vừa được khám phá thiên nhiên, vừa góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức du lịch có trách nhiệm”.

Phát triển du lịch trải nghiệm theo hướng bền vững

Sở hữu hệ sinh thái đa dạng với biển, rừng, miền núi cùng nhiều di sản văn hóa, Thanh Hóa có nhiều lợi thế để phát triển du lịch trải nghiệm. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Sầm Sơn, Hải Tiến, Thành Nhà Hồ hay Vườn quốc gia Bến En, những địa danh như Pù Luông, thác Ma Hao, thác Mây, bản Bút, bản Kho Mường, Son - Bá - Mười... ngày càng thu hút đông đảo du khách trẻ.

Du khách cùng nhau trải nghiệm bên guồng nước.

Điểm hấp dẫn của các sản phẩm này không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cơ hội để du khách trực tiếp tham gia đời sống của người dân địa phương. Ở nhiều vùng miền núi của xứ Thanh, các hoạt động đạp xe qua bản làng, leo núi, săn mây, chèo bè trên sông hay tham gia lễ hội truyền thống đang dần trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tại bản Bút (xã Nam Xuân), nhiều hộ dân phát triển homestay gắn với các hoạt động như gặt lúa, khám phá hang động, thưởng thức văn nghệ dân gian và tìm hiểu nghề nấu rượu cần. Tại khu vực thác Mây (xã Thạch Quảng), nhiều đoàn khách trẻ lựa chọn kết hợp tắm thác, trải nghiệm bắt cá dưới suối và thưởng thức ẩm thực ngay dưới dòng suối mát lành. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với xu thế du lịch xanh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch Thanh Hóa. Những video ghi lại cảnh săn mây ở Pù Luông, chèo kayak trên hồ Sông Mực hay ngắm bình minh ở biển Hải Tiến thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, đưa hình ảnh điểm đến xứ Thanh đến gần hơn với du khách.

Theo bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty Du lịch Lạc Hồng, thay vì lựa chọn lịch trình dày đặc, nhiều bạn trẻ hiện nay sẵn sàng dành nhiều thời gian ở một điểm đến để khám phá sâu hơn về văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân. Đây là tín hiệu tích cực để các địa phương trong tỉnh phát triển những sản phẩm có chiều sâu thay vì chỉ khai thác lợi thế cảnh quan, từ đó giúp kéo dài thời gian lưu trú.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, xu hướng du lịch trải nghiệm cũng đặt ra yêu cầu về phát triển bền vững. Một số điểm đến từng xuất hiện tình trạng xả rác, tác động đến cảnh quan hoặc khai thác du lịch thiếu kiểm soát, ảnh hưởng đến môi trường và giá trị văn hóa.

Để phát triển loại hình du lịch này, theo các chuyên gia du lịch các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm mang bản sắc riêng và tăng cường quảng bá trên nền tảng số. Về phía người trẻ, mỗi chuyến đi sẽ ý nghĩa hơn khi đi cùng ý thức bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục, tập quán và ứng xử văn minh tại điểm đến. Khi mỗi du khách trở thành một “đại sứ” lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương, du lịch trải nghiệm sẽ không chỉ mang lại những ký ức đáng nhớ cho mỗi cá nhân mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Mai Phương