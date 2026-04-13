Người thầy tận tâm, sáng tạo

20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, thầy giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn, Tổ phó chuyên môn tổ Vật lý, Trường THPT Hàm Rồng luôn tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi. Bằng sự tận tụy và sáng tạo, thầy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

Thầy giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn trong giờ dạy học.

Ngay từ thời học sinh, thầy Tuấn đã yêu thích nghề giáo, ấp ủ ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một nhà giáo. Đó cũng là động lực để thầy thi đỗ vào Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh. Năm 2006, thầy giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn tốt nghiệp về công tác tại Trường THPT Cầm Bá Thước và lần lượt trải qua nhiều đơn vị công tác. Từ năm 2014 đến nay, thầy Tuấn công tác tại Trường THPT Hàm Rồng với nhiệm vụ giảng dạy môn Vật lý.

Trong suốt quá trình công tác, thấm nhuần lời dạy của Bác về vai trò, trách nhiệm của nhà giáo, thầy Tuấn luôn ý thức không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, giữ vững tinh thần tận tụy, trách nhiệm với nghề. Thầy thường xuyên học tập, bồi dưỡng chuyên môn, mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với từng đối tượng học sinh, chú trọng khơi gợi tư duy sáng tạo, niềm say mê học tập, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về năng lực và phẩm chất. Luôn giữ tinh thần cầu thị, tích cực lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp để rút kinh nghiệm, không ngừng trau dồi kỹ năng sư phạm, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Thầy Tuấn chia sẻ: “Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, nếu chỉ truyền đạt kiến thức theo lối lý thuyết sẽ dễ gây khô khan, khó tạo hứng thú cho học sinh. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn chú trọng đổi mới phương pháp, gắn nội dung bài học với thực tiễn đời sống, giúp học sinh hiểu rõ bản chất vấn đề và thấy được ý nghĩa của việc học Vật lý. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thí nghiệm mô phỏng, video minh họa và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cũng được đẩy mạnh. Qua đó, không chỉ làm cho giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn mà còn góp phần khơi dậy niềm say mê, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập”.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhận thức được đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tăng thêm vị thế của nhà trường, thầy Tuấn luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để có nhiều học sinh giỏi bộ môn mình phụ trách. Đến nay, thầy đã bồi dưỡng 13 học sinh đoạt giải cấp tỉnh môn Vật lý, trong đó có 1 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích. Đặc biệt, năm 2023-2024, đội tuyển học sinh giỏi do thầy phụ trách đã xếp thứ nhất toàn tỉnh, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong công tác giáo dục mũi nhọn.

Không chỉ tận tâm với công tác giảng dạy, thầy Tuấn còn là giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, tích cực tham gia công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; tham gia ra đề, chấm thi học sinh giỏi, thi giáo viên dạy giỏi; tham gia các hội đồng chuyên môn của ngành. Bên cạnh đó, thầy luôn chú trọng nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm, với nhiều đề tài được đánh giá cao, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy. Trong quá trình công tác, thầy đã có 1 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp tỉnh và có 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành (trong đó có 5 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B và 7 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C).

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, thầy đã hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi và giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh qua các năm. Đặc biệt, Dự án “Thiết kế và chế tạo robot nông nghiệp đa năng gieo hạt - phun thuốc - tưới nước, tích hợp camera AI và hệ thống điều khiển thông minh phục vụ chăm sóc và giám sát cây trồng trên nhiều loại địa hình” do thầy hướng dẫn đã đoạt giải tư Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, góp phần khẳng định năng lực sáng tạo của học sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Thầy giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn (bên phải) cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các em học sinh đoạt giải tư Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn đã được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cùng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành. Thầy là tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo, tận tâm với nghề, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê