Người “giữ lửa” cho nghệ thuật tuồng

“Cống hiến hết mình vì nghệ thuật, là người lãnh đạo gương mẫu, luôn truyền lửa cho thế hệ nghệ sĩ trẻ”... Đó là nhận xét của nhiều người khi nói về Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Minh Chính, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa.

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Chính (bên phải) trong một vai diễn.

Sinh và lớn lên tại xã Định Liên nay là xã Yên Định, ước mơ trở thành nghệ sĩ tuồng luôn cháy bỏng trong anh từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp THPT anh đã dự thi và trúng tuyển Trường Trung học Nghệ thuật Thanh Hóa.

NSƯT Minh Chính chia sẻ: "Thuở nhỏ, mỗi khi nghe tin có Đoàn nghệ thuật Tuồng về biểu diễn tại địa phương, tôi lại háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Khi xem, tôi luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ, động tác và lắng nghe kỹ từng lời ca của các nghệ sĩ trên sân khấu. Niềm say mê ấy lớn dần theo năm tháng, hằng ngày tôi đều đặn theo dõi các chuyên mục dân ca cổ truyền trên Đài Tiếng nói Việt Nam và tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để tự tập luyện hát múa. Dù cuộc sống tuổi thơ còn nhiều vất vả, tôi vẫn luôn sống hồn nhiên, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nghệ sĩ tuồng chuyên nghiệp".

Năm 1990, sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa. Với tài năng, sức trẻ và lòng nhiệt huyết, anh không ngừng học hỏi cách hát, diễn và múa từ những nghệ sĩ đi trước của đoàn và phấn đấu hết mình vì nghệ thuật. Nhờ đó, anh không ngừng trưởng thành về mọi mặt và được lãnh đạo đoàn giao nhiều vai chính. Để không ngừng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, anh tích cực tham gia các kỳ thi, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp và đoạt nhiều giải thưởng như: HCV vai diễn Chê Sam, vở diễn “Chuyện hai làng nghề” (2001), HCB vai diễn Tạ Ôn Bình, vở diễn “Sơn Hậu” (2006), HCV vai diễn Lê Lợi, vở diễn “Thuận thiên bảo kiếm” (2016)...

Cùng với việc học tập nâng cao chuyện môn, nghiệp vụ, anh còn tích cực tham gia công tác đoàn và được đoàn viên trong chi đoàn tin tưởng. Năm 1990, anh được bầu làm Bí thư Chi đoàn thanh niên Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa. Năm 2013, anh đảm nhận chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa).

Vào nghề khi nghệ thuật sân khấu truyền thống tuồng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, để có tiền trang trải cho cuộc sống, ngoài thời gian làm việc tại đoàn, anh còn đi hát và dẫn chương trình cho các sự kiện văn hóa giải trí trên địa bàn TP Thanh Hóa cũ. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân đã giúp anh bám trụ, nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật sân khấu tuồng. Năm 2019, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSƯT.

Với sự nỗ lực của bản thân cùng sự tin tưởng của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa. Từ năm 2020 đến nay, anh đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa; Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa. Ở mỗi vị trí, anh đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiệt tình “truyền lửa” cho các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là nghệ sĩ tuồng.

Với mong muốn bảo tồn giá trị nghệ thuật truyền thống, anh còn tham gia giảng dạy các lớp diễn viên tuồng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhờ sự chỉ dạy tận tâm của anh, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp và gắn bó với nghề.

Nghệ sĩ Nguyễn Cộng Hòa (Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa chia sẻ: "NSƯT Minh Chính là người thầy không chỉ truyền dạy từng vũ đạo, cách nhả chữ, phát âm đặc trưng của nghệ thuật tuồng, mà còn dạy tôi đạo đức của người nghệ sĩ. Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong việc hóa thân vào các vai diễn khó, thầy luôn tận tình hướng dẫn".

Còn Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa cho biết: "Bằng niềm đam mê cháy bỏng và vốn hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật tuồng, anh đã dành trọn tâm huyết chỉ dạy cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Anh luôn trăn trở tìm cách làm mới để nghệ thuật tuồng đến gần với khán giả nhưng vẫn giữ được “hồn cốt” vốn có của bộ môn nghệ thuật này. Sự nghiệp lao động nghệ thuật của anh là tấm gương sáng cho các nghệ sĩ trẻ học tập".

Bài và ảnh: Nguyễn Cường