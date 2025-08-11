Người gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Từ bao đời nay, tình làng - nghĩa xóm luôn là nét đẹp văn hóa không thể thiếu của người dân ở tổ dân phố Văn Châu (phường Đông Quang). Với người dân ở đây việc giúp đỡ nhau lúc “tối lửa, tắt đèn”, hay chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế, dạy bảo con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc là chuyện không thể thiếu trong cuộc sống đời thường. Đứng đằng sau câu chuyện đẹp về tình làng nghĩa xóm ấy có sự đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ tổ dân phố Nguyễn Hữu Bốn.

Bí thư chi bộ thôn Nguyễn Hữu Bốn (đứng giữa) trò chuyện cùng người dân.

Chiều về, khi cái nắng gay gắt của mùa hè còn chiếu xuống vàng rực, vậy nhưng dọc hai bên đường ở tổ dân phố những cụ bà đã bắt đầu tập trung ngồi trò chuyện, lũ trẻ cũng hớn hở nô đùa trên nền gạch đỏ trong sân. Đến nhà văn hóa, tiếng nói, cười, cùng tiếng đánh bóng chuyền của người dân đã vang lên rộn rã. Suốt từ chiều đến đêm khi những bóng đèn cao áp chiếu sáng, không khí thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe ở đây vẫn không hề “hạ nhiệt”.

Dẫn chúng tôi đi tham quan dọc các tuyến đường làng, bí thư chi bộ tổ dân phố Nguyễn Hữu Bốn không giấu được niềm vui mừng, bộc bạch: "Phần lớn bà con đều là những người sinh ra, lớn lên hoặc có gốc gác lâu đời ở tổ dân phố. Vì vậy, họ trân quý từng con đường, từng hàng cây đến từng thói quen, đặc biệt là tình nghĩa xóm giềng. Bởi vậy mà trong suốt quá trình làm bí thư chi bộ từ năm 2018 tới nay, việc đầu tiên mà tôi cùng ban công tác mặt trận tổ dân phố tích cực gây dựng, thực hiện đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân sống vui vẻ, chan hòa, đoàn kết, hướng tới xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Tiếp đến, chúng tôi xác định trong bất kỳ công việc, hoạt động chung nào của tổ dân phố đều phải xuất phát từ lợi ích là của dân, do dân và vì dân. Đồng thời, dù làm việc gì cũng đều phải lấy ý kiến của bà con; các khoản người dân đóng góp khi huy động xã hội hóa cũng đều phải công khai, minh bạch trước cuộc họp tổ dân phố".

Bên cạnh đó, để người dân đồng tình, ủng hộ, tôi và ban công tác mặt trận tổ dân phố cũng không quản ngại đến từng nhà để nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của người dân, nếu có khó khăn, vướng mắc thì sẽ cùng các hộ giải quyết một cách thấu tình, đạt lý. Cùng với đó, là tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao hoặc giúp đỡ nhau mỗi khi “tối lửa, tắt đèn”... Nhờ vậy mà mọi phong trào, hoạt động trong tổ dân phố đều được người dân đoàn kết, ủng hộ tham gia.

Hiện tổ dân phố có 130 hộ, 540 nhân khẩu, trong quá trình XDNTM đến NTM kiểu mẫu để bà con hiểu và đồng thuận, ông Bốn đã cùng ban công tác mặt trận tổ dân phố tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân qua các cuộc họp và đến từng nhà chuyện trò. Ông Bốn cho biết, "để người dân tự nguyện hiến đất, chúng tôi đã thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, để khơi dậy tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng, tự giác, tự nguyện của mỗi người dân. Nhờ đó, người dân trong tổ dân phố đã hiểu và tự nguyện hiến hơn 600m2 đất để làm đường giao thông. Sau khi mở rộng đường, người dân cũng đã chung tay đóng góp để xây dựng mới tường rào, mương thoát nước, đổ bê tông, láng xi măng, trồng hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, mang lại cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp".

Trong phát triển kinh tế, cùng với việc phát triển nông nghiệp thì người dân ở đây còn làm thêm nghề phụ là bánh đa, miến gạo. Các nghề này vốn đã có từ lâu đời, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống lao động hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa, và sự thay đổi của thị trường, đã đặt ra nhiều thách thức cho việc giữ lại nghề truyền thống, đó là nguy cơ mai một do thiếu nhân lực, cạnh tranh của thị trường. Tuy nhiên, ông Bốn cùng ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ được là muốn giữ nghề cần chú trọng vào việc duy trì chất lượng sản phẩm, quảng bá và phát triển thị trường, cũng như truyền nghề cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, người dân phải thực sự đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ nhau về bí kíp làm nghề cũng như hỗ trợ nhau về vốn làm ăn, mở rộng sản xuất... Nhờ đó mà nghề làm bánh tráng và miến gạo ở đây ngày càng phát triển, hiện tổ dân phố cũng có khá đông hộ đang duy trì nghề.

Từ sự tận tình, trách nhiệm của bí thư chi bộ tổ dân phố Nguyễn Hữu Bốn nên bao năm qua không chỉ diện mạo của tổ dân phố ngày càng đổi thay, mà tình làng nghĩa xóm của người dân ở đây cũng được kết nối khăng khít, bền chặt. Đó cũng chính là cơ sở, nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa, con người văn hóa và vùng đất văn hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt