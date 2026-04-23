Người dân xã Thanh Phong tự nguyện giao nộp cá thể tê tê thuộc Nhóm IB quý hiếm

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian qua, Công an xã Thanh Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn về ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

Công an xã Thanh Phong và Hạt kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận cá thể tê tê do anh Lò Văn Thành giao nộp

Nhờ đó, nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa đã được người dân hưởng ứng. Điển hình, vào ngày 20/4/2026, anh Lò Văn Thành, sinh năm 1984, trú tại thôn Làng Xằm , xã Thanh Phong đã phát hiện một cá thể Tê tê– loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc thuộc Nhóm IB quý hiếm xuất hiện trong khu vườn gia đình, với trọng lượng khoảng 2kg.

Nhận thức rõ đây là loài động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, anh Thành đã chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Thanh Phong để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh Phong đã phối hợp bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng Kiểm lâm để chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc Hương