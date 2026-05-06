Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Người dân xã Thanh Phong tự giác giao nộp một cá thể Culi

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cá thể Culi có trọng lượng khoảng 0,8kg được người dân tự giác giao nộp cho Công an xã Thanh Phong để xử lý theo quy định.

Người dân xã Thanh Phong tự giác giao nộp một cá thể Culi

Cá thể Culi có trọng lượng khoảng 0,8kg được người dân tự giác giao nộp cho Công an xã Thanh Phong để xử lý theo quy định.

Người dân xã Thanh Phong tự giác giao nộp một cá thể Culi

Anh Ngân Văn Thuận giao nộp cá thể Culi cho Công an xã Thanh Phong.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã, thời gian qua, Công an xã Thanh Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ đó, nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa đã được người dân hưởng ứng.

Điển hình, vào ngày 3/5/2026, trong quá trình di chuyển tại khu vực thôn Làng Lự, anh Ngân Văn Thuận, sinh năm 1982, trú tại thôn Tân Phong, xã Thanh Phong đã phát hiện một cá thể Culi - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc thuộc Nhóm IB, với trọng lượng khoảng 0,8kg.

Nhận thức rõ đây là loài động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, anh Thuận đã chủ động liên hệ và tự giác giao nộp cá thể Culi cho Công an xã Thanh Phong để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh Phong đã bàn giao cá thể Culi cho Hạt Kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận, chăm sóc và bảo tồn.

Quốc Hương

Tin liên quan:
  • Người dân xã Thanh Phong tự giác giao nộp một cá thể Culi
    Người dân xã Thanh Phong tự nguyện giao nộp cá thể tê tê thuộc Nhóm IB quý hiếm

    Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian qua, Công an xã Thanh Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn về ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Động vật hoang dã #Công an xã #Vi phạm pháp luật #Quý hiếm #bảo vệ nguồn lợi thủy sản #Hạt Kiểm lâm #công tác tuyên truyền #môi trường sinh thái #Phòng ngừa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Gương sáng cựu chiến binh làm theo lời Bác

Gương sáng cựu chiến binh làm theo lời Bác

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Cụ Hồ không chỉ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống để mọi người noi theo....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh