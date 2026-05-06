Người dân xã Thanh Phong tự giác giao nộp một cá thể Culi

Cá thể Culi có trọng lượng khoảng 0,8kg được người dân tự giác giao nộp cho Công an xã Thanh Phong để xử lý theo quy định.

Anh Ngân Văn Thuận giao nộp cá thể Culi cho Công an xã Thanh Phong.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã, thời gian qua, Công an xã Thanh Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ đó, nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa đã được người dân hưởng ứng.

Điển hình, vào ngày 3/5/2026, trong quá trình di chuyển tại khu vực thôn Làng Lự, anh Ngân Văn Thuận, sinh năm 1982, trú tại thôn Tân Phong, xã Thanh Phong đã phát hiện một cá thể Culi - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc thuộc Nhóm IB, với trọng lượng khoảng 0,8kg.

Nhận thức rõ đây là loài động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, anh Thuận đã chủ động liên hệ và tự giác giao nộp cá thể Culi cho Công an xã Thanh Phong để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh Phong đã bàn giao cá thể Culi cho Hạt Kiểm lâm Như Xuân tiếp nhận, chăm sóc và bảo tồn.

Quốc Hương