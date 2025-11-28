Ngọc Trạo phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

Xã Ngọc Trạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Thành An, Thành Long, Thành Tâm và Ngọc Trạo. Xã có dân số trên 23.000 người, gồm hai dân tộc chủ yếu là Kinh và Mường, dân tộc Mường chiếm 69,6%.

Nông dân thôn Thiểm Niêm (xã Ngọc Trạo) chăm sóc rừng keo.

Xác định sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giữ vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển của địa phương, thời gian qua, UBND xã Ngọc Trạo đã thực hiện nhiều giải pháp giúp Nhân dân phát triển kinh tế, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Vận động người dân mạnh dạn tích tụ, chuyển đổi diện tích trồng lúa, trồng rừng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

Để vận động người dân tích tụ, chuyển đổi sang cây trồng có giá trị kinh tế cao và sản xuất theo hướng hiện đại, cùng với việc đấu mối các ngân hàng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, liên kết sản xuất - tiêu thụ và xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung, lựa chọn cây trồng phù hợp, khuyến khích cơ giới hóa và liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; tập trung thu hút đầu tư sản xuất vùng cây ăn quả. Hiện toàn xã đã tích tụ tập trung được 195ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; hơn 456ha cây ăn quả, tập trung ở các thôn: Ngọc Tâm, Vạn Bảo, Tân Liên, Thạch Cừ... đang cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân. Trên địa bàn xã có 2 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, gồm ổi của HTX Vạn Bảo và mật ong của tổ hợp tác nuôi ong mật thôn Ngọc Trạo.

Kinh tế của xã đang có bước phát triển khá nhờ lâm nghiệp và chăn nuôi. Cụ thể, toàn xã có hơn 1.094ha rừng sản xuất, mang lại thu nhập cao từ việc trồng và trồng lại rừng. Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm được đầu tư theo hướng trang trại, gia trại quy mô lớn và hàng hóa, với tổng đàn hiện có hơn 59.300 con.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Hiện toàn xã có 512 cơ sở thương mại, dịch vụ và 5 HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho 1.200 lao động. Xã đã quy hoạch 3 cụm công nghiệp trên diện tích 150ha, trong đó, cụm công nghiệp Vân Du 1 đã được thành lập với diện tích 20,3ha và đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng để thu hút dự án.

Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, xã Ngọc Trạo còn quan tâm đến cải cách hành chính, minh bạch hóa thủ tục và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ TTHC và hướng dẫn công dân nộp, nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trực tiếp. Từ ngày 1/7 đến 20/11, trung tâm đã tiếp nhận 3.649 hồ sơ TTHC; trong đó, tiếp nhận trực tuyến 3.163 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 486 hồ sơ, đã giải quyết 3.592 hồ sơ, đang trong quá trình giải quyết 49 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,32%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đạt 93,13%; tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt hơn 90%. Việc giải quyết kịp thời các TTHC của người dân đã tạo niềm tin, kéo gần khoảng cách giữa Nhân dân với chính quyền địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Trạo, Lê Xuân Bình cho biết: Để đạt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm 7% trở lên, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân quán triệt sâu rộng chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tập trung vào nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và giá trị gia tăng cao, thông qua việc tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình nông nghiệp hiện đại như nông nghiệp sạch, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái; trong đó, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như: mít, ổi lê, thanh long, cây mía nguyên liệu gắn với xây dựng thương hiệu, sản phẩm OCOP... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và toàn diện, song song với việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, quản lý hiệu quả tài nguyên và quy hoạch sử dụng đất, mở ra thế và lực mới cho sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương trong các năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Phan Nga