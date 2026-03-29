Ngọc Lặc đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ

Với lợi thế kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch như đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15A chạy qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ vận tải, kho bãi và giao thương hàng hóa trên địa bàn xã Ngọc Lặc phát triển mạnh. Tại khu vực trung tâm xã, hệ thống cửa hàng bán lẻ, siêu thị và dịch vụ ăn uống không ngừng mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Người dân đến mua hàng tại Siêu thị Ngọc Lặc.

Hiện trên địa bàn xã Ngọc Lặc có khoảng 700 điểm, quầy và cửa hàng bán lẻ, bao gồm: Ô tô, xe máy, đồ điện tử, điện lạnh, gia dụng, thực phẩm, may mặc và 2 siêu thị. Mạng lưới chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã phát triển nhanh và hiện đại, phương thức bán hàng online qua nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa; các dịch vụ bán lẻ được cung ứng ngày càng đa dạng, chất lượng. Trong giai đoạn 2021-2025, thị trường bán lẻ trên địa bàn xã cơ bản ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân đạt trên 900 tỷ đồng/năm; các mặt hàng đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Công tác quy hoạch và định hướng quy hoạch hạ tầng thương mại được quan tâm, xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt để định hướng quy hoạch hạ tầng thương mại. Trên cơ sở đó, khi tích hợp quy hoạch hạ tầng thương mại vào các quy hoạch khác đã bảo đảm nguyên tắc, hình thành các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tập trung tại xã và ở vị trí thuận lợi kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch, tạo động lực để phát triển thương mại, dịch vụ của xã nói riêng và cả khu vực nói chung. Hiện, xã đã quy hoạch cụm công nghiệp Ngọc Lặc 17ha; lập quy hoạch chung đô thị Ngọc Lặc. Đến nay, trên địa bàn xã đã thu hút được 93 doanh nghiệp, trên 700 hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hiện, Nhà máy may Việt Pan Pacific do Tập đoàn Pan Pacific - Hàn Quốc đang hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho 2.600 lao động.

Để tiếp tục phát triển ngành nghề, dịch vụ, thời gian tới xã Ngọc Lặc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp giầy da, may mặc. Khuyến khích đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, tổ chức sự kiện, vui chơi giải trí, nâng cấp hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phục vụ du khách và Nhân dân; tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ doanh nhân, đội ngũ quản lý doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ thông tin thị trường, thông tin pháp luật, tư vấn xây dựng chiến lược, đổi mới công nghệ, hỗ trợ pháp lý; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại...

Bài và ảnh: Thiện Nhân