Ngoại trưởng Mỹ cam kết tăng cường hợp tác an ninh với Colombia

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/9 cho biết Washington mong muốn khôi phục và tăng cường hợp tác an ninh với Colombia dưới thời Tổng thống mới Abelardo De La Espriella, đặc biệt trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chào tại khu liên hợp quân sự Batallón Paraíso ở Barranquilla, Colombia, ngày 8/9/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống De La Espriella tại thành phố Barranquilla, Ngoại trưởng Rubio cho biết Lầu Năm Góc và các lực lượng an ninh Colombia đang thảo luận về những hình thức hợp tác mới, trong đó có nhu cầu về trang thiết bị của Colombia.

Tổng thống De La Espriella cho biết hai bên đã thảo luận về hợp tác an ninh trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, tăng cường quan hệ kinh tế và mở rộng vai trò của Colombia trong các nỗ lực an ninh tại Tây Bán cầu. Ông khẳng định Colombia muốn củng cố vị thế là đối tác an ninh hàng đầu của Mỹ trong khu vực.

Colombia đề nghị Mỹ hỗ trợ máy bay, trong đó có máy bay không người lái, hệ thống radar, các biện pháp chống rửa tiền và những công cụ an ninh khác nhằm phục vụ cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy. Ngoại trưởng Rubio cho biết Colombia cần được hỗ trợ về trang thiết bị, tình báo và đào tạo, song không nêu cụ thể những hỗ trợ mà Washington sẽ cung cấp.

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella (trái) đón Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và phu nhân Jeanette Rubio tại khu liên hợp quân sự Batallón Paraíso ở Barranquilla, Colombia, ngày 8/9/2026. Đứng bên cạnh là Đệ nhất phu nhân Colombia Ana Lucía Pineda. Ảnh: Reuters

Theo ông Rubio, quan hệ an ninh Mỹ-Colombia vốn có nền tảng lâu dài nhưng gặp trở ngại trong 3-4 năm qua do những khác biệt về chính trị dưới thời cựu Tổng thống cánh tả Gustavo Petro. Ông cho rằng tình hình hiện nay đã thay đổi và Washington mong muốn khôi phục, thậm chí mở rộng hợp tác với chính quyền mới của Colombia.

Tổng thống De La Espriella, nhậm chức ngày 7/8, cho biết Colombia sẽ tăng cường các biện pháp chống buôn bán ma túy, gồm phun hóa chất diệt cây coca - nguyên liệu chính để sản xuất cocaine, phá hủy các phòng thí nghiệm sản xuất cocaine và truy bắt các trùm ma túy. Ông cũng khẳng định Colombia sẵn sàng đáp ứng các mục tiêu hằng năm trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Chuyến thăm Colombia của Ngoại trưởng Rubio nằm trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ Latinh. Theo kế hoạch, ông sẽ tới Ecuador và Peru trong tuần này để hội đàm với Tổng thống Daniel Noboa và Tổng thống Keiko Fujimori. Bên cạnh hợp tác an ninh, hai bên cũng thảo luận về quan hệ kinh tế. Ngoại trưởng Rubio cho biết Washington hy vọng sớm đạt các thỏa thuận thương mại với Colombia, Ecuador và Peru.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.